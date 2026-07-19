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تحقق تولید بیش از ۱۶ هزار تن محصولات شیلاتی در استان اردبیل

تحقق تولید بیش از ۱۶ هزار تن محصولات شیلاتی در استان اردبیل
کد خبر : 1815254
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مدیرکل شیلات استان اردبیل با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه، از تحقق تولید بیش از ۱۶ هزار تن محصولات شیلاتی در استان و فراتر رفتن از برنامه ابلاغی خبر داد.

به گزارش ایلنا،  محمد اله‌بخش در دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل شیلات با اشاره به عملکرد شیلات استان اظهار کرد: با تلاش فعالان این حوزه و حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی، در سال گذشته تولید محصولات شیلاتی استان از مرز ۱۶ هزار تن عبور کرد که علاوه بر تحقق برنامه ابلاغی، از اهداف تعیین‌شده نیز فراتر رفت و این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شیلات استان اردبیل است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی افزود: در راستای بهره‌گیری از دانش روز و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت آبزی‌پروری، تفاهم‌نامه‌های مؤثری با دانشگاه‌های استان منعقد شده است که نتایج آن در ارتقای بهره‌وری و توسعه این بخش نمایان خواهد شد.

اله‌بخش با اشاره به پروژه‌های عمرانی شیلات استان ادامه داد: در حال حاضر ۷ پروژه شیلاتی برای افتتاح آماده بهره‌برداری بوده و ۱۳ پروژه نیز آماده کلنگ‌زنی است که با اجرای آن‌ها، ظرفیت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش شیلات استان افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از پیگیری توسعه شهرک‌های تخصصی شیلات خبر داد و گفت: شهرک‌های شیلاتی شریف‌آباد و شهرستان انگوت در مرحله تعیین تکلیف و آماده‌سازی برای آغاز عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی قرار دارند و اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در توسعه آبزی‌پروری و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.

مدیرکل شیلات استان اردبیل در ادامه با اشاره به افزایش اعتبارات این بخش خاطرنشان کرد: خوشبختانه اعتبارات اختصاص‌یافته به شیلات استان نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته که این امر زمینه تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران این حوزه را فراهم کرده است.

اله‌بخش در پایان از حمایت‌های رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مجموعه این سازمان قدردانی کرد و گفت: با همدلی، برنامه‌ریزی و حمایت‌های صورت‌گرفته، مسیر توسعه شیلات استان با قدرت ادامه خواهد یافت و تلاش خواهیم کرد با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، جایگاه استان اردبیل را در حوزه شیلات و آبزی‌پروری بیش از پیش ارتقا دهیم.

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