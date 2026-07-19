تحقق تولید بیش از ۱۶ هزار تن محصولات شیلاتی در استان اردبیل
مدیرکل شیلات استان اردبیل با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه، از تحقق تولید بیش از ۱۶ هزار تن محصولات شیلاتی در استان و فراتر رفتن از برنامه ابلاغی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد الهبخش در دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با مدیرکل و کارکنان ادارهکل شیلات با اشاره به عملکرد شیلات استان اظهار کرد: با تلاش فعالان این حوزه و حمایتهای سازمان جهاد کشاورزی، در سال گذشته تولید محصولات شیلاتی استان از مرز ۱۶ هزار تن عبور کرد که علاوه بر تحقق برنامه ابلاغی، از اهداف تعیینشده نیز فراتر رفت و این موفقیت، نشاندهنده ظرفیت بالای شیلات استان اردبیل است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی افزود: در راستای بهرهگیری از دانش روز و توسعه فناوریهای نوین در صنعت آبزیپروری، تفاهمنامههای مؤثری با دانشگاههای استان منعقد شده است که نتایج آن در ارتقای بهرهوری و توسعه این بخش نمایان خواهد شد.
الهبخش با اشاره به پروژههای عمرانی شیلات استان ادامه داد: در حال حاضر ۷ پروژه شیلاتی برای افتتاح آماده بهرهبرداری بوده و ۱۳ پروژه نیز آماده کلنگزنی است که با اجرای آنها، ظرفیت تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در بخش شیلات استان افزایش خواهد یافت.
وی همچنین از پیگیری توسعه شهرکهای تخصصی شیلات خبر داد و گفت: شهرکهای شیلاتی شریفآباد و شهرستان انگوت در مرحله تعیین تکلیف و آمادهسازی برای آغاز عملیات اجرایی و کلنگزنی قرار دارند و اجرای این طرحها نقش مهمی در توسعه آبزیپروری و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.
مدیرکل شیلات استان اردبیل در ادامه با اشاره به افزایش اعتبارات این بخش خاطرنشان کرد: خوشبختانه اعتبارات اختصاصیافته به شیلات استان نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته که این امر زمینه تسریع در اجرای طرحهای توسعهای و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این حوزه را فراهم کرده است.
الهبخش در پایان از حمایتهای رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مجموعه این سازمان قدردانی کرد و گفت: با همدلی، برنامهریزی و حمایتهای صورتگرفته، مسیر توسعه شیلات استان با قدرت ادامه خواهد یافت و تلاش خواهیم کرد با اجرای برنامههای پیشبینیشده، جایگاه استان اردبیل را در حوزه شیلات و آبزیپروری بیش از پیش ارتقا دهیم.