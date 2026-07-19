زلزله پنج ریشتری در سالند دزفول
زمین لرزه ای به بزرگی پنج ریشتر یکشنبه دقایقی پیش سالند در شمال شهرستان دزفول را لرزاند.
به گزارش ایلنا از مرکز لرزهنگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه راس ساعت پنج و ۵۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داد.
این زمین لرزه در موقعیت ۳۲.۵۸ شمالی و ۴۸.۶۱ شرقی رخ دادـ
همچنین، این زمین لرزه در ۲۳ کیلومتری سالند دزفول، ۲۷ کیلومتری اندیمشک و ۲۹ کیلومتری دزفول رخ داد.
تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.
سالند مرکز بخش کوهستانی سردشت دزفول است که در فاصله ۲۵ کیلومتری این شهر قرار دارد.