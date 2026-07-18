به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت زمین‌لرزه شهر سرگز اشاره داشته و افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمین‌لرزه، تیم‌های ارزیاب و دستگاه‌های اجرایی مسئول برای بررسی وضعیت منطقه و ارزیابی خسارات احتمالی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی دریافت نشده است. بررسی‌های میدانی در ارتباط با این زمین‌لرزه ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه اطلاعات جدید، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت مناطق تحت‌تأثیر این زمین‌لرزه اعلام خواهد شد.

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