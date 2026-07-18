مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:
گزارشی از خسارات زمینلرزه شهر سرگز دریافت نشده است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: زمینلرزهای به بزرگی 3.7 ریشتر ساعت 00:16:06 بامداد یکشنبه 28 تیر ماه، حوالی شهر سرگز از توابع شهرستان حاجیآباد در استان هرمزگان را لرزاند. تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه دریافت نشده است.
به گزارش ایلنا، مهرداد حسنزاده به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت زمینلرزه شهر سرگز اشاره داشته و افزود: بلافاصله پس از وقوع این زمینلرزه، تیمهای ارزیاب و دستگاههای اجرایی مسئول برای بررسی وضعیت منطقه و ارزیابی خسارات احتمالی در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
وی ادامه داد: تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی دریافت نشده است. بررسیهای میدانی در ارتباط با این زمینلرزه ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه اطلاعات جدید، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد. اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت مناطق تحتتأثیر این زمینلرزه اعلام خواهد شد.