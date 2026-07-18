رئیس مرکز اورژانس استان مرکزی خبر داد:
یک کشته و 5 مصدوم دستاورد واژگونی خودروی سمند در شهر مهاجران
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در شهر مهاجران، یک کشته و 5 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در شهر مهاجران، به مرکز ارتباطات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اعلام شد. در این راستا بلافاصله 3 دستگاه آمبولانس از پایگاههای شهر مهاجران، روناس و توره به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه رانندگی یک دختر 24 ساله بر اثر شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داد. همچنین این حادثه 5 مصدوم نیز به همراه داشته است. کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، 5 مصدوم این حادثه را به مراکز درمانی منتقل کردند.