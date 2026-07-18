خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانداران ۳ شهرستان سیستان و بلوچستان تکذیب کردند:

صحت نداشتن اصابت پرتابه‌های دشمن به شهرستان‌های چابهار، ایرانشهر و زرآباد / آتش گرفتن خودرو حامل سوخت منشاء دود چابهار

صحت نداشتن اصابت پرتابه‌های دشمن به شهرستان‌های چابهار، ایرانشهر و زرآباد / آتش گرفتن خودرو حامل سوخت منشاء دود چابهار
کد خبر : 1815164
لینک کوتاه کپی شد.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه شهرستان چابهار شایعات موجود در خصوص حمله به این منطقه را تکذیب کرده و گفت: اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی و وقوع انفجار در این شهرستان صحت ندارد. منشاء دود در این منطقه به دلیل آتش گرفتن یک خودرو حامل سوخت بوده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا نورا افزود: یک ماشین لندکروز حامل سوخت در نزدیکی ترمینال شهرستان چابهار بر اثر جرقه دچار حریق و آتش‌سوزی شده است. این حادثه آتش‌سوزی توسط نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی با سرعت مهار شده و اطفاء حریق صورت گرفته است. این حادثه تلفات جانی نداشته است.

سلیم کدخدا معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر نیز شایعات موجود در خصوص حمله به این منطقه را تکذیب کرده و گفت: اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اصابت موشک به پل سرمیچ (اسپکه) در محور مواصلاتی ایرانشهر به چابهار در این شهرستان صحت ندارد.

احسان رئیسی فرماندار شهرستان زرآباد در استان سیستان و بلوچستان نیز شایعات حمله به این منطقه را تکذیب کرده و گفت: اخبار منتشر شده درباره وقوع انفجار در این شهرستان صحت ندارد و هیچ حادثه‌ای رخ نداده است. شهروندان به شایعات توجهی نداشته باشند و اخبار را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل