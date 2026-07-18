به گزارش ایلنا، علیرضا نورا افزود: یک ماشین لندکروز حامل سوخت در نزدیکی ترمینال شهرستان چابهار بر اثر جرقه دچار حریق و آتش‌سوزی شده است. این حادثه آتش‌سوزی توسط نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی با سرعت مهار شده و اطفاء حریق صورت گرفته است. این حادثه تلفات جانی نداشته است.

سلیم کدخدا معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر نیز شایعات موجود در خصوص حمله به این منطقه را تکذیب کرده و گفت: اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اصابت موشک به پل سرمیچ (اسپکه) در محور مواصلاتی ایرانشهر به چابهار در این شهرستان صحت ندارد.

احسان رئیسی فرماندار شهرستان زرآباد در استان سیستان و بلوچستان نیز شایعات حمله به این منطقه را تکذیب کرده و گفت: اخبار منتشر شده درباره وقوع انفجار در این شهرستان صحت ندارد و هیچ حادثه‌ای رخ نداده است. شهروندان به شایعات توجهی نداشته باشند و اخبار را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

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