مدیرکل ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی کشور؛
بهرهبرداری از ظرفیتهای تاریخی، ضمن ایجاد اشتغال ، موجب حفظ هویت فرهنگی شهر خواهد شد
بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای تاریخی، ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، موجب حفظ هویت فرهنگی و معماری شهر نیز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا ایزدی روز شنبه بیست و هفتم تیر ماه در آیین افتتاح نخستین بازار سنتی طلا و جواهر در بافت تاریخی خرمآباد با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ بافت تاریخی مصوب در کشور وجود دارد، اظهارکرد: احیای اقتصادی این بافتها با مشارکت سرمایهگذاران و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای تاریخی، مهمترین راهکار برای حفظ هویت معماری شهرها، توسعه گردشگری و صیانت از ارزشهای فرهنگی است و وزارتخانه از این اقدام استقبال میکند.
وی افزود: متاسفانه سالهای گذشته نگاه غالب به بسیاری از این مناطق، همانند بافتهای فرسوده بوده در حالیکه هویت، اصالت و ارزشهای معماری هر شهر در همین بافتهای تاریخی شکل گرفته و حفظ شده است.
مدیرکل ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: احیای بافتهای تاریخی تنها با مرمت بناها محقق نمیشود، بلکه باید اقتصاد این بافتها نیز فعال شود تا مردم از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری آنها بهرهمند شوند و انگیزه لازم برای حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند را داشته باشند.
ایزدی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی مرکز لرستان گفت: خرم آباد یکی از شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند کشور است که با ثبت جهانی مجموعه قلعه فلکالافلاک، جایگاه آن در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: ثبت جهانی قلعه فلکالافلاک، فرصت ارزشمندی برای معرفی هرچه بیشتر خرمآباد و توسعه گردشگری در این شهر ایجاد کرده و لازم است سایر ظرفیتهای تاریخی پیرامون این اثر جهانی نیز در مسیر توسعه قرار گیرند.
مدیرکل ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با قدردانی از پیگیریهای استاندار لرستان در حوزه میراث فرهنگی افزود: امروز شاهد آغاز یک حرکت مبارک در بافت تاریخی خرمآباد هستیم و افتتاح نخستین بازار سنتی طلا و جواهر را میتوان جرقهای برای احیای اقتصادی این محدوده تاریخی دانست.
وی تاکید کرد: هر اندازه اقتصاد بافت تاریخی، شکوفا و زمینه حضور سرمایهگذاران و فعالیتهای اقتصادی متناسب با هویت تاریخی این مناطق فراهم شود، مردم نیز بیش از گذشته بهرهمند خواهند شد و روند احیای بافتهای تاریخی با سرعت بیشتری دنبال میشود.
ایزدی با اشاره به نقش هسته تاریخی خرمآباد در توسعه گردشگری اظهار کرد: مجموعه قلعه فلکالافلاک، میدان گپ و سایر عناصر تاریخی این محدوده، هسته اصلی گردشگری را تشکیل میدهند و هرگونه برنامهریزی برای توسعه گردشگری این شهر باید با محوریت این بافت تاریخی انجام شود.
وی گفت: توسعه گردشگری، اولویت اصلی برای دستیابی به توسعه پایدار در لرستان است و بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای تاریخی، ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، موجب حفظ هویت فرهنگی و معماری شهر نیز خواهد شد.
مدیرکل ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر ضرورت صیانت از ارزشهای فرهنگی افزود: حفاظت و حراست از میراث فرهنگی تنها وظیفه دستگاههای دولتی نیست، بلکه مشارکت مردم و سرمایهگذاران نقش مهمی در احیای بناها و بافتهای تاریخی و حفظ این سرمایههای ملی دارد.
ایزدی از سرمایهگذاران پروژه بازار سنتی طلا و جواهر «زمرد» قدردانی کرد و گفت: اقدام انجامشده تنها ایجاد یک فضای تجاری نیست، بلکه بخشی از سنت معماری ایرانزمین در یکی از بخشهای بافت تاریخی خرمآباد احیا شده است که این اقدام میتواند الگویی موفق برای احیای سایر بناها و فضاهای تاریخی کشور باشد.
وی ابراز امیدواری کرد بافت تاریخی خرمآباد با تداوم این رویکرد و تقویت مشارکت بخش خصوصی، به یکی از مهمترین کانونهای گردشگری، فرهنگی و اقتصادی غرب کشور تبدیل شود و مردم استان بیش از گذشته از ظرفیتهای ارزشمند میراث فرهنگی در مسیر توسعه و اشتغال بهرهمند شوند.