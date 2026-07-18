در گفتگو با ایلنا عنوان شد؛
مهار آتشسوزی گسترده انبار کارتن در شوش
رئیس سازمان آتشنشانی شوش از مهار آتشسوزی گسترده در یک انبار کارتن در منطقه اخراسفالت این شهر خبر داد.
سیدمحمدموسوی در گفتگو با ایلنا از مهار آتشسوزی گسترده در یک انبار کارتن در منطقه اخراسفالت خبر داد و گفت: این آتشسوزی که حدود ۴٠٠ متر مربع از یک انبار و دپوی کارتن را در بر گرفته بود، بدون تلفات جانی مهار شد.
وی در تشریح جزئیات حادثه ادامه داد: ظهر شنبه ۲۷ تیر ماه پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیمهای عملیاتی از ایستگاههای مرکز و شماره ۲ به همراه ۳ دستگاه خودروی اطفای سنگین و نیمهسنگین به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی شوش افزود: بررسیهای اولیه نشان داد که حریق مربوط به یک انبار ۴٠٠ متری دپوی کارتن است که باحضور به موقع پرسنل مهار شد.
وی تصریح کرد: این آتشسوزی بسیار گسترده بود و انواع دستگاههای پرس را نیز درگیر کرده بود، اما آتشنشانان با سرعت عمل بالا و از چند روش مختلف، با استفاده از لولههای آب پرفشار و عملیات خنکسازی، از سرایت آتش به کارگاهها و سولههای اطراف جلوگیری کردند.