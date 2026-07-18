سیدمحمدموسوی در گفت‌گو با ایلنا از مهار آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کارتن در منطقه اخراسفالت خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی که حدود ۴٠٠ متر مربع از یک انبار و دپوی کارتن را در بر گرفته بود، بدون تلفات جانی مهار شد.

وی در تشریح جزئیات حادثه ادامه داد: ظهر شنبه ۲۷ تیر ماه پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های مرکز و شماره ۲ به همراه ۳ دستگاه خودروی اطفای سنگین و نیمه‌سنگین به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی شوش افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که حریق مربوط به یک انبار ۴٠٠ متری دپوی کارتن است که باحضور به موقع پرسنل مهار شد.

وی تصریح کرد: این آتش‌سوزی بسیار گسترده بود و انواع دستگاه‌های پرس را نیز درگیر کرده بود، اما آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا و از چند روش مختلف، با استفاده از لوله‌های آب پرفشار و عملیات خنک‌سازی، از سرایت آتش به کارگاه‌ها و سوله‌های اطراف جلوگیری کردند.

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