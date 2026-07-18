رشد ۱۹۸ درصدی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در استان یزد؛ گامی بلند در مسیر حمایت از تولید

به گزارش ایلنا از یزد، محسن مرداسی مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به اهمیت «استرداد مالیات» به عنوان شاخصی کلیدی در عملکرد نظام مالیاتی اظهار کرد: «بر اساس قوانین موضوعه، از جمله ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان مکلف است نسبت به اضافه پرداختی‌های مودیان اقدام نماید. نگاه ما در این حوزه، فراتر از یک وظیفه اداری است و به عنوان یک سیاست حمایتی برای تسهیل‌گری اقتصادی به آن می‌نگریم.

وی با ارائه آمار عملکردی استان در این حوزه افزود: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در استان یزد در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد ۱۹۸ درصدی همراه بوده است. در واقع، رقم استرداد از حدود ۴ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۴ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در ادامه با اشاره به تداوم این روند در سال جاری تصریح کرد: این رویکرد حمایتی با قدرت در سال ۱۴۰۵ نیز پیگیری شده است؛ به‌نحوی که در ۸۰ روزه نخست سال جاری، شاهد رشد ۱۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ هستیم. بر این اساس، مبلغ استرداد شده از حدود ۱ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال در ۸۰ روزه نخست سال ۱۴۰۴، به حدود ۲ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال در ۸۰ روزه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است.

وی بازگشت سریع نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی را «تنفسی برای تولید» دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام موجب گردش سرمایه، تداوم تولید و کاهش فشارهای مالی بر واحدهای اقتصادی می‌شود. تسریع در رسیدگی به درخواست‌های استرداد، نتیجه مستقیم استقرار نظام پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مودیان و حرکت به سمت حسابرسی سیستمی است که شفافیت در زنجیره تبادلات اقتصادی را برای تمامی ذینفعان به ارمغان آورده است.

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