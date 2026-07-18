تعیینتکلیف ۱۱ قرارداد در شهرکهای صنعتی دولتی البرز در کارگروه ماده ۴۸ برنامه هفتم
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز، از تعیینتکلیف ۱۱ پرونده مربوط به قراردادهای شهرکهای صنعتی دولتی استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی مهدیپور با اشاره به برگزاری دومین جلسه کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه طی سال ۱۴۰۵ در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان اظهار کرد: این جلسه با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و نماینده رئیسکل دادگستری استان برگزار شد و در آن ۱۱ پرونده مربوط به قراردادهای مختلف واگذاری زمین به سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی دولتی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسیهای کارشناسی، ارائه گزارشهای اجرایی و ارزیابی وضعیت هر پرونده، تصمیمات لازم برای تعیینتکلیف نهایی این قراردادها اتخاذ شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز با تأکید بر اهمیت پایش مستمر وضعیت واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی تصریح کرد: پیگیری و رصد مستمر قراردادها و فعالیت واحدهای صنعتی، علاوه بر کمک به فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی استان، زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای جدید و توسعه تولید در شهرکهای صنعتی البرز فراهم میکند.
مهدیپور خاطرنشان کرد: اجرای دقیق تکالیف پیشبینیشده در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، نقش مهمی در ساماندهی قراردادها، رفع موانع سرمایهگذاری و تسریع در بهرهبرداری از ظرفیتهای تولیدی استان خواهد داشت.