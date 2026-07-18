هشدار و توصیههای معاون بهداشت در پی افزایش موارد حیوانگزیدگی در البرز
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به لزوم هوشیاری شهروندان نسبت به خطرات حیوانگزیدگی، از افزایش موارد ثبت شده در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، معصومه جودکی با ابراز نگرانی از آمار صعودی حیوانگزیدگی در استان اظهار داشت: متأسفانه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۶۴۷۰ مورد حیوانگزیدگی در استان البرز به ثبت رسیده است که این رقم در مقایسه با ۵۴۵۸ مورد در مدت مشابه سال قبل، نشاندهنده افزایشی ۱۸.۵ درصدی است
معاون بهداشت با اشاره به آمارهای کشوری افزود: در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۴۴۱,۴۹۷ مورد حیوانگزیدگی در سراسر کشور ثبت شد که سهم استان البرز از این میزان، ۲۱,۰۱۲ مورد بوده است. این اعداد و ارقام، زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی است و نیازمند توجه ویژه همشهریان عزیز و دستگاههای متولی ساماندهی حیوانات بلاصاحب است.
این پزشک در ادامه به اقدامات ضروری در مواجهه با حیوانگزیدگی پرداخت و تأکید کرد: حتی اگر جراحت ناشی از گازگرفتگی، چنگزدن یا لیسیدن حیوان بسیار سطحی به نظر برسد، نباید آن را نادیده گرفت. خطر ابتلا به بیماریهای مشترک، بهویژه هاری، بسیار جدی و در صورت تأخیر در درمان، مرگبار است
جودکی در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی البرز در مراکز درمان پیشگیری از هاری استان آماده خدمترسانی شبانهروزی به شهروندان است. امیدواریم با رعایت نکات ایمنی و پیشگیرانه از حیوان گزیدگی شاهد کاهش این روند افزایشی در ماههای آتی باشیم.