افتتاح مرکز روزانه «شهر راز» برای حمایت از کودکان فاقد سرپرست مؤثر در شیراز
همزمان با هفته بهزیستی، مرکز روزانه ارائه خدمات به کودکان فاقد سرپرست مؤثر «شهر راز» با حضور مدیرکل بهزیستی استان فارس و جمعی از مسئولان در شیراز افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با هفته گرامیداشت بهزیستی و در راستای تحقق شعار «بهزیستی؛ کنار مردم، برای زیستن بهتر»، مرکز روزانه ارائه خدمات به کودکان فاقد سرپرست مؤثر «شهر راز» با حضور مدیرکل بهزیستی استان فارس، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی فارس، سرپرست و معاون مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز و جمعی از کارشناسان حوزه شبهخانواده و امور اجتماعی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این مرکز با هدف ارائه خدمات حمایتی، آموزشی، تربیتی و مراقبتی به کودکان ۷ تا ۱۲ سالهای راهاندازی شده است که به دلیل نبود سرپرستی مؤثر، در معرض آسیبهای اجتماعی و خطر جدایی از محیط خانواده قرار دارند. رویکرد اصلی این مجموعه، پیشگیری از جدایی کودکان از خانواده از طریق ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی والدین و تقویت ظرفیت خانواده در نگهداری و تربیت فرزندان است.
مدیرکل بهزیستی فارس در آیین افتتاح این مرکز با اشاره به سیاستهای خانوادهمحور سازمان بهزیستی، راهاندازی «شهر راز» را گامی مؤثر در توسعه خدمات اجتماعی پیشگیرانه دانست و گفت: حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از ورود کودکان به چرخه آسیبهای اجتماعی، از مهمترین اولویتهای سازمان بهزیستی است.
حمید گودرزی افزود: این مرکز با ارائه خدمات روزانه و تخصصی، ضمن حمایت از کودکان، زمینه توانمندسازی خانوادهها را نیز فراهم میکند تا کودکان در محیط امن و عاطفی خانواده رشد و پرورش یابند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد این مرکز بر اساس دستورالعملهای سازمان بهزیستی تأکید کرد و گفت: توسعه این الگوی موفق در سایر شهرستانهای استان، متناسب با نیازسنجیهای انجامشده، در دستور کار قرار دارد.
مرکز روزانه ارائه خدمات به کودکان فاقد سرپرست مؤثر «شهر راز» به عنوان طرح پایلوت در شهرستان شیراز فعالیت خود را آغاز کرده و با ارائه خدمات تخصصی، در حمایت از کودکان در معرض آسیب، کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده نقشآفرینی خواهد کرد.