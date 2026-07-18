فرمانده انتظامی لامرد خبرداد؛
رهایی گروگان با اقدامات عملیاتی و اشراف اطلاعاتی پلیس
فرمانده انتظامی لامرد با اشاره به اشراف اطلاعاتی پلیس، گفت: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی فردی که توسط آدم ربایان ربوده شده بود در استان کرمان از دست گروگان گیران رها شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حسن امجدیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: حدود سه ماه پیش سرنشینان یک خودرو پژو پارس با پلاک مخدوش اقدام به ربودن فردی به هویت مشخص نموده و از صحنه متواری می شوند.
وی افزود: از همان لحظه وقوع آدم ربایی شناسایی و دستگیری گروگان گیران و همدستانش به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت و مشخص گردید که آدم ربایان به دلیل اختلاف مالی فرد را ربوده و به استان کرمان انتقال داده اند.
فرمانده انتظامی لامرد گفت: با تلاش های صورت گرفته ، اقدام عملیاتی، اشراف اطلاعاتی و رصدهای پلیسی، مامورین 2 نفر از گروگان گیران را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه و نیابت قضایی آنان را در یکی از شهرستانهای استان کرمان دستگیر و فرد ربوده شده را نیز آزاد کردند.
سرهنگ امجدیان با ابیان اینکه دیگر همدستان متهمین شناسایی و به زودی دستگیر خواهند شد، تاکید کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.