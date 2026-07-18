رهایی گروگان با اقدامات عملیاتی و اشراف اطلاعاتی پلیس

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسن امجدیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: حدود سه ماه پیش سرنشینان یک خودرو پژو پارس با پلاک مخدوش اقدام به ربودن فردی به هویت مشخص نموده و از صحنه متواری می شوند.

وی افزود: از همان لحظه وقوع آدم ربایی شناسایی و دستگیری گروگان گیران و همدستانش به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت و مشخص گردید که آدم ربایان به دلیل اختلاف مالی فرد را ربوده و به استان کرمان انتقال داده اند.

فرمانده انتظامی لامرد گفت: با تلاش های صورت گرفته ، اقدام عملیاتی، اشراف اطلاعاتی و رصدهای پلیسی، مامورین 2 نفر از گروگان گیران را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه و نیابت قضایی آنان را در یکی از شهرستان‌های استان کرمان دستگیر و فرد ربوده شده را نیز آزاد کردند.

سرهنگ امجدیان با ابیان اینکه دیگر همدستان متهمین شناسایی و به زودی دستگیر خواهند شد، تاکید کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.

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