به گزارش ایلنا از البرز، حمیدرضا رضایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، در جریان بازدید از سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج از اتمام عملیات نصب کفپوش استاندارد و مدرن این سالن خبر داد و این اقدام را گامی مهم در تکمیل یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ورزشی استان دانست.

وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران پروژه اظهار کرد: کفپوش نصب‌شده با ضخامت ۷ میلی‌متر، از جدیدترین و باکیفیت‌ترین نمونه‌های مورد استفاده در سالن‌های ورزشی کشور است و نقش مهمی در ارتقای استانداردهای این مجموعه خواهد داشت.

رضایی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده برای تکمیل پروژه افزود: پیگیری‌های مستمر دکتر مجتبی عبداللهی، استاندار البرز و حمایت‌های دکتر دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، نقش مؤثری در تسریع روند اجرای این پروژه و آماده‌سازی سالن برای بهره‌برداری داشته است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درباره مشخصات این مجموعه گفت: سالن ۶ هزار نفری انقلاب اسلامی در زمینی به مساحت ۴۵ هزار مترمربع و با زیربنای ۱۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع احداث شده و از امکاناتی نظیر فضای سبز و پارکینگ با ظرفیت ۱۵۰ خودرو برخوردار است.

وی ارزش روز این مجموعه را حدود ۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از آغاز اجرای پروژه در سال ۱۳۹۱ تاکنون، حدود ۳۴۰ میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل آن هزینه شده است.

رضایی با تأکید بر اینکه با افتتاح این سالن آمادگی میزبانی از مسابقات و رویدادهای ملی و بین‌المللی را خوهیم داشت، خاطرنشان کرد: هرچند برخی مراحل نهایی تجهیز باقی مانده است، اما این مجموعه می‌تواند به‌زودی در خدمت ورزشکاران و رویدادهای مختلف قرار گیرد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز همچنین از آمادگی چند پروژه دیگر برای بهره برداری خبر داد و گفت: خانه جوان کرج با زیربنای ۹۰۰ مترمربع در سه طبقه، خانه جوان فردیس، زمین چمن شریعتی، زمین چمن اشتهارد و ساختمان اداری اداره ورزش و جوانان اشتهارد نیز به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

رضایی در پایان با قدردانی از وزیر ورزش و جوانان، استاندار البرز، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و مدیران پیشین ورزش استان، ابراز امیدواری کرد بهره‌برداری از سالن ۶ هرار نفری ضمن پاسخگویی به نیازهای ورزشی البرز، بخشی از کمبود زیرساخت‌های ورزشی پایتخت را نیز جبران کند.

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