سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز خبر داد:
نصب کفپوش سالن ۶ هزار نفری انقلاب کرج به پایان رسید / بزرگترین پروژه ورزش البرز در مسیر بهره برداری
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از پایان عملیات نصب کفپوش مدرن سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج خبر داد و اعلام کرد این مجموعه با رفع آخرین مراحل تجهیز، بهزودی همراه با چند پروژه ورزشی دیگر استان به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش ایلنا از البرز، حمیدرضا رضایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، در جریان بازدید از سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج از اتمام عملیات نصب کفپوش استاندارد و مدرن این سالن خبر داد و این اقدام را گامی مهم در تکمیل یکی از بزرگترین پروژههای ورزشی استان دانست.
وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران، عوامل اجرایی و دستاندرکاران پروژه اظهار کرد: کفپوش نصبشده با ضخامت ۷ میلیمتر، از جدیدترین و باکیفیتترین نمونههای مورد استفاده در سالنهای ورزشی کشور است و نقش مهمی در ارتقای استانداردهای این مجموعه خواهد داشت.
رضایی با اشاره به حمایتهای انجامشده برای تکمیل پروژه افزود: پیگیریهای مستمر دکتر مجتبی عبداللهی، استاندار البرز و حمایتهای دکتر دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، نقش مؤثری در تسریع روند اجرای این پروژه و آمادهسازی سالن برای بهرهبرداری داشته است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درباره مشخصات این مجموعه گفت: سالن ۶ هزار نفری انقلاب اسلامی در زمینی به مساحت ۴۵ هزار مترمربع و با زیربنای ۱۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع احداث شده و از امکاناتی نظیر فضای سبز و پارکینگ با ظرفیت ۱۵۰ خودرو برخوردار است.
وی ارزش روز این مجموعه را حدود ۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از آغاز اجرای پروژه در سال ۱۳۹۱ تاکنون، حدود ۳۴۰ میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل آن هزینه شده است.
رضایی با تأکید بر اینکه با افتتاح این سالن آمادگی میزبانی از مسابقات و رویدادهای ملی و بینالمللی را خوهیم داشت، خاطرنشان کرد: هرچند برخی مراحل نهایی تجهیز باقی مانده است، اما این مجموعه میتواند بهزودی در خدمت ورزشکاران و رویدادهای مختلف قرار گیرد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز همچنین از آمادگی چند پروژه دیگر برای بهره برداری خبر داد و گفت: خانه جوان کرج با زیربنای ۹۰۰ مترمربع در سه طبقه، خانه جوان فردیس، زمین چمن شریعتی، زمین چمن اشتهارد و ساختمان اداری اداره ورزش و جوانان اشتهارد نیز به زودی به بهرهبرداری خواهند رسید.
رضایی در پایان با قدردانی از وزیر ورزش و جوانان، استاندار البرز، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و مدیران پیشین ورزش استان، ابراز امیدواری کرد بهرهبرداری از سالن ۶ هرار نفری ضمن پاسخگویی به نیازهای ورزشی البرز، بخشی از کمبود زیرساختهای ورزشی پایتخت را نیز جبران کند.