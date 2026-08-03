در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
حمایت از تولید و اشتغال؛ مطالبه اصلی فعالان اقتصادی گلستان/در شرایط جنگی، همه دستگاهها موظف به حمایت از اشتغال هستند
در شرایط جنگی، همه دستگاهها موظف به حمایت از اشتغال هستند
در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از جنگ اقتصادی روبهروست، مسئولان استان گلستان تأکید دارند که حفظ اشتغال موجود و حمایت از ایجاد فرصتهای شغلی جدید باید در اولویت همه دستگاهها قرار گیرد؛ موضوعی که بدون همکاری جدی بیمه تأمین اجتماعی و پرداخت بهموقع تسهیلات بانکی امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گلستان، در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از وضعیت مشابه جنگ اقتصادی روبهروست، مسئولان استان گلستان اعلام کردند که ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغال موجود باید در صدر برنامههای مدیریتی استان قرار گیرد. امروز مهمترین وظیفهی دستگاهها این است که از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کنند و با حمایت عملی از کارفرمایان، زمینهی پایداری کسبوکارها را فراهم سازند.
در این وضعیت همهی دستگاهها باید کمک کنند تا اشتغال موجود حفظ شود و هیچ واحد تولیدی به دلیل مشکلات مالی، بیمهای یا بانکی از چرخهی فعالیت خارج نشود.
یکی از محورهای مهم، لزوم همراهی بیمهی تأمین اجتماعی با کارفرمایان عنوان شده است. در شرایط فعلی، تأمین اجتماعی در پرداخت حق بیمه، تقسیط بدهیها و بخشودگی جرایم نهایت همکاری را داشته باشد- واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که با مشکل نقدینگی مواجهاند، با فشارهای بیمهای مواجه نشوند- تصمیمات بیمهای به گونهای باشد که به حفظ اشتغال کمک کند، نه اینکه باعث توقف فعالیت واحدها شود.
بانکها باید تسهیلات مصوب را بدون تأخیر به واحدهای تولیدی پرداخت کنند- طرحهای اشتغالزایی نباید در پیچوخم اداری و بروکراسی بانکی متوقف شوند- پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، بهویژه برای واحدهای تولیدی فعال، ضروری و حیاتی است- بانکها باید در شرایط فعلی نقش حمایتی داشته باشند و به جای سختگیری، تسهیلگری کنند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حفظ اشتغال موجود یک ضرورت فوری و حیاتی است و هرگونه تأخیر یا سختگیری از سوی دستگاههای اجرایی، بیمهای و بانکی میتواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر شود. همهی دستگاهها باید با هماهنگی کامل، از تولید حمایت کنند تا اشتغال موجود پایدار بماند و زمینه برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید فراهم شود.
علیاصغر دهسنگی، نایبرئیس کانون کارگری استان گلستان در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و حمایتی است، اعلام کرد که حفظ اشتغال موجود باید بهعنوان یک اولویت جدی در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد. در وضعیتی که کشور با فشارهای سنگین اقتصادی مواجه است، کوچکترین بیتوجهی به واحدهای تولیدی میتواند به کاهش ظرفیت اشتغال و آسیب به معیشت کارگران منجر شود.
دهسنگی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی استان با مشکلات نقدینگی و هزینههای جانبی روبهرو هستند، افزود: اگر امروز از تولید حمایت نشود، فردا با موج بیکاری مواجه خواهیم شد. حفظ اشتغال موجود، مهمترین اقدام برای جلوگیری از این وضعیت است.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید رویکرد حمایتیتری نسبت به کارفرمایان داشته باشد. کارفرمایانی که در این شرایط دشوار تلاش میکنند چرخه تولید را فعال نگه دارند، نباید زیر فشار جرایم و بدهیهای بیمهای قرار بگیرند. همکاری تأمین اجتماعی در تقسیط بدهیها و کاهش فشارهای اداری میتواند نقش مهمی در پایداری اشتغال داشته باشد.
نایبرئیس کانون کارگری گلستان همچنین از بانکها خواست تسهیلات مصوب را بدون تأخیر در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند. بسیاری از واحدهای تولیدی تنها با یک حمایت مالی کوچک میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. تأخیر در پرداخت تسهیلات، تولید را متوقف و اشتغال را تهدید میکند.
دهسنگی با اشاره به نقش همه دستگاهها در حفظ اشتغال گفت: امروز زمان هماهنگی و حمایت است. اگر دستگاههای اجرایی، بانکها و تأمین اجتماعی در کنار تولیدکنندگان قرار بگیرند، میتوانیم اشتغال موجود را حفظ کنیم و از آسیبهای اقتصادی جلوگیری شود.
نایبرئیس کانون کارگری گلستان، با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات فوری و حمایتی است، گفت واحدهای تولیدی استان امروز بیش از هر زمان دیگری به پشتیبانی دستگاههای اجرایی نیاز دارند. اگر روند فعلی همکاریها تقویت نشود، اشتغال موجود در معرض تهدید قرار میگیرد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن گریبانگیر استان خواهد شد. کارگران و کارفرمایان انتظار دارند تأمین اجتماعی و بانکها با رویکردی تسهیلگر وارد عمل شوند تا تولید بتواند در این شرایط سخت ادامه پیدا کند.