به گزارش ایلنا، مهدی اکبری افزود: گزارشی مبنی بر آتش‌سوزی گسترده در محل دپوی زباله و نخاله‌ها و سرشاخه‌های درختان واقع در محدوده تالاب نیلوفر آبی در شهر بابل، به سامانه 125 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل اعلام شد.

وی ادامه داد: برای مهار این آتش‌سوزی گسترده بلافاصله 20 آتش‌نشان به همراه 5 دستگاه خودروی آتش‌نشانی به محل وقوع حادثه اعزام شدند. در این راستا عملیات مهار آتش با استفاده از خودروها و تجهیزات تخصصی در دستور کار آتش‌نشانان قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل اظهار داشت: عملیات اطفاء حریق در این منطقه همچنان ادامه دارد. در این عملیات آتش‌نشانان در تلاش هستند ضمن مهار کامل آتش‌سوزی، از سرایت آتش به محدوده‌های اطراف جلوگیری کنند.

اکبری به اقدامات امدادی انجام شده اشاره داشته و تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام شده چند دستگاه خودروی سنگین برای جاده‌سازی موقت و عبور خودروهای آتش‌نشانی در محل حادثه حاضر شدند که این امر فرایند اطفای حریق را سرعت می‌بخشد.

انتهای پیام/