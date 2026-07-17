به گزارش ایلنا، جواد نظری افزود: این جراحی توسط دکتر محسن ده‌یوده، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، با بهره‌گیری از دانش تخصصی و تکنیک‌های نوین جراحی انجام شد که گام مهمی در ارتقاء خدمات فوق تخصصی چشم‌پزشکی در این استان به شمار می‌رود.

پزشک جراح این عمل حساس نیز در این رابطه گفت: «دوان رتراکشن سندرم» یکی از اختلالات نادر حرکتی چشم است که به دلیل ناهنجاری‌های عصبی و عضلانی ایجاد می‌شود و انجام جراحی در این بیماران نیازمند ارزیابی دقیق، تجربه کافی و مهارت فوق تخصصی در حوزه جراحی استرابیسم است.

دکتر محسن ده‌یوده افزود: انجام موفق این عمل جراحی، علاوه بر فراهم شدن امکان درمان بیماران مبتلا به این عارضه در داخل استان مرکزی، از ارجاع آنان به مراکز درمانی خارج از استان جلوگیری کرده و نقش مؤثری در افزایش دسترسی بیماران به خدمات فوق تخصصی و کاهش هزینه‌های درمانی دارد.

وی به ظرفیت‌های ایجاد شده در استان به واسطه انجام موفقیت‌آمیز این عمل جراحی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این موفقیت پزشکی، نشان‌دهنده ارتقاء توان علمی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی و نیز توسعه خدمات نوین درمانی در مراکز آموزشی و درمانی این استان است.

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