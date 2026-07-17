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تصادف در اتوبان کاشان-اصفهان ۲ فوتی و ۵ مصدوم داشت

تصادف در اتوبان کاشان-اصفهان ۲ فوتی و ۵ مصدوم داشت
کد خبر : 1814544
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رئیس اورژانس کاشان گفت: در پی برخورد پژو پارس و سمند سورن در اتوبان کاشان – اصفهان دو نفر فوت شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان،  مهرداد فرزندی پور اظهار کرد: ساعت ۳:۲۰ بامداد امروز، در کیلومتر ۲۰ اتوبان کاشان – اصفهان، محدوده تپه‌های سایپا، برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس با یک دستگاه سمند سورن به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کاشان اعلام شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های الغدیر و عوارضی به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان با اشاره به شدت حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این سانحه، دو نفر از سرنشینان خودروی پژو پارس بعلت شدت جراحت سرصحنه جان باخته بودند و پنج نفر نیز مصدوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، مصدومان این حادثه جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

فرزندی پور افزود: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

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