صادرات صنایع دستی فارس به روسیه، چین و تاجیکستان
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فارس از قرار گرفتن «طرح توسعه صادرات صنایع دستی» در اولویت برنامههای این سازمان خبر داد و اعلام کرد: در گام نخست، کشورهای روسیه، چین و تاجیکستان به عنوان بازارهای هدف برای صادرات محصولات این استان شناسایی شدهاند.
به گزارش ایلنا، مجید سلیمی، گفت: در راستای تحقق این هدف، جلسات متعددی با تولیدکنندگان و صنعتگران استان برگزار شده است تا نیازهای بازار جهانی و توانمندیهای تولیدکنندگان محلی به طور دقیق شناسایی شود.
وی افزود: در حال حاضر در پی آن هستیم که یک پکیج جامع و تجاری از برترین محصولات صنایع دستی استان تهیه کنیم تا این کالاها با استانداردهای جهانی وارد بازارهای هدف شوند.
سلیمی همچنین با اشاره به رویدادهای پیشرو، تأکید کرد: در اکسپوی امسال، حرکتی کاملاً جدی و هدفمند برای معرفی و عرضه محصولات صنایع دستی فارس در سطح بینالمللی خواهیم داشت تا سهم استان در صادرات محصولات هنری و صنایع دستی افزایش یابد.