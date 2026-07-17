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صادرات صنایع دستی فارس به روسیه، چین و تاجیکستان

صادرات صنایع دستی فارس به روسیه، چین و تاجیکستان
کد خبر : 1814449
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معاون صنایع دستی اداره کل میراث فارس از قرار گرفتن «طرح توسعه صادرات صنایع دستی» در اولویت برنامه‌های این سازمان خبر داد و اعلام کرد: در گام نخست، کشورهای روسیه، چین و تاجیکستان به عنوان بازارهای هدف برای صادرات محصولات این استان شناسایی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، مجید سلیمی، گفت: در راستای تحقق این هدف، جلسات متعددی با تولیدکنندگان و صنعتگران استان برگزار شده است تا نیازهای بازار جهانی و توانمندی‌های تولیدکنندگان محلی به طور دقیق شناسایی شود.

وی افزود: در حال حاضر در پی آن هستیم که یک پکیج جامع و تجاری از برترین محصولات صنایع دستی استان تهیه کنیم تا این کالاها با استانداردهای جهانی وارد بازارهای هدف شوند.

صادرات صنایع دستی فارس به روسیه، چین و تاجیکستان

سلیمی همچنین با اشاره به رویدادهای پیش‌رو، تأکید کرد: در اکسپوی امسال، حرکتی کاملاً جدی و هدفمند برای معرفی و عرضه محصولات صنایع دستی فارس در سطح بین‌المللی خواهیم داشت تا سهم استان در صادرات محصولات هنری و صنایع دستی افزایش یابد.
 

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