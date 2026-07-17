خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار فارس:

احراز شهادت شهدای لامرد تسریع و فرآیند قانونی بیمه درمان تکمیلی جانبازان در حال انجام است

احراز شهادت شهدای لامرد تسریع و فرآیند قانونی بیمه درمان تکمیلی جانبازان در حال انجام است
کد خبر : 1814444
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با تاکید بر عزم جدی مدیریت ارشد استان برای التیام آلام آسیب‌دیدگان حمله جنایتکارانه و تروریستی آمریکایی و صهیونیستی به لامرد، از تسریع در فرایند احراز شهادت شهدای این حادثه و چگونگی فرآیند پوشش بیمه درمان تکمیلی برای جانبازان و خانواده‌های آنان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید احمد احمدی‌زاده در نشست بررسی آخرین وضعیت حمله دلخراش و تروریستی رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی به سالن ورزشی لامرد که در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ به وقوع پیوست، از پیگیری مجدانه برای استیفای کامل حقوق بازماندگان و مجروحان این جنایت خبر داد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم این رویداد، اعلام کرد: با تاکید موکد استاندار فارس و در ادامه دستورات ایشان در جریان عیادت از مجروحان بستری در بیمارستان نمازی، همه دستگاه‌های متولی موظفند روند رسیدگی به مطالبات و حقوق آسیب‌دیدگان این جنایت و خانواده‌های معزز شهدا را با دقت، سرعت و در چارچوب کامل ضوابط قانونی دنبال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با اشاره به مهم‌ترین محورهای این نشست، تصریح کرد: آخرین وضعیت احراز شهادت شهدای عزیز این حادثه، روند رسیدگی به پرونده درمانی مجروحان و چگونگی جبران خسارات وارده، با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و دستگاه‌های مسئول گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه های پیش رو ارائه کردند. 

احمدی زاده بر ضرورت تسریع و تکمیل فرآیندهای قانونی مربوط به‌ پوشش‌ بیمه درمان تکمیلی شهدا و جانبازان و افراد تحت تکفل که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته تاکید کرد. 

دستور اکید برای گزارش‌دهی منظم و هماهنگی کامل

وی از بررسی گزارش اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش رو در این جلسه خبر داد و گفت: برای اطمینان از پیشرفت امور، تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند گزارش‌های منظم و دوره‌ای از روند اقدامات خود را ارائه دهند.

احمدی‌زاده تاکید کرد: هیچ‌گونه کوتاهی در این مسیر پذیرفتنی نیست و باید با هماهنگی کامل و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، روند التیام آلام این عزیزان را تسریع بخشیم.

معاون استاندار فارس همچنین از بررسی و پیگیری فرآیندهای قانونی برای ثبت ملی سالن ورزشی لامرد خبر داد و مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی استان با همکاری سایر دستگاه‌ها ضمن بررسی کارشناسی و بازدید میدانی از سالن را انجام‌ و نتیجه را اعلام کنند. 

در جریان حمله موشکی رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی به لامرد فارس ۲۱ نفر به شهادت رسیدند و حدود ۱۵۰ نفر نیز مجروح شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل