معاون امنیتی استانداری خوزستان خبر داد:
تهاجم دشمن آمریکایی به نقاطی در اطراف شهر اهواز
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان به حمله دشمنان در مناطقی شهر اهواز اشاره کرده و در این خصوص گفت: دشمن آمریکایی ساعتی پیش نقاطی در اطراف شهر اهواز را مورد تهاجم قرار داد. بررسی ابعاد این حادثه در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، ولیالله حیاتی به نحوه اطلاعرسانیها در خصوص ابعاد این حادثه تروریستی اشاره داشته و در این رابطه افزود: اخبار تکمیلی درباره جزئیات این حمله تروریستی، میزان خسارات احتمالی و اقدامات انجام شده، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.