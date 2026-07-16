تهاجم دشمن آمریکایی به نقاطی در اطراف شهر اهواز

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی به نحوه اطلاع‌رسانی‌ها در خصوص ابعاد این حادثه تروریستی اشاره داشته و در این رابطه افزود: اخبار تکمیلی درباره جزئیات این حمله تروریستی، میزان خسارات احتمالی و اقدامات انجام شده، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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