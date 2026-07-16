پویش «غیرت عشایری» اردبیل؛ یک میلیارد ریال برای آزادی زندانیان عشایری به ستاد دیه اهدا شد
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از اهدای یک میلیارد ریال کمک مؤمنانه عشایر استان به ستاد دیه برای آزادی زندانیان عشایری خبر داد و گفت: پویش «غیرت عشایری» تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، گفت: یک میلیارد ریال کمک مؤمنانه جامعه عشایری استان که در قالب پویش «غیرت عشایری» طی ماه محرم جمعآوری شده بود، برای آزادی زندانیان عشایری جرائم غیرعمد به ستاد دیه استان اهدا شد.
وی افزود: هماکنون هشت نفر از عشایر غیور استان به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی ناشی از جرائم غیرعمد، بیش از یک سال است از کانون خانواده دور ماندهاند و مجموع بدهی آنان حدود ۴۰۰ میلیون تومان است.
پیرجاهد که به همراه حجتالاسلام والمسلمین مهدی اسدعلیزاده، رضا بیات، مدیرکل دفتر تعاونیها و نظام بهرهبرداری سازمان امور عشایر ایران و سرهنگ بری، فرمانده بسیج عشایری سپاه استان اردبیل، در ستاد دیه حضور یافت، گفت: پویش «غیرت عشایری» تا پایان ماه صفر ادامه دارد و خیران میتوانند در این اقدام خداپسندانه برای آزادی زندانیان عشایری مشارکت کنند.