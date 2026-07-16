آذربایجان شرقی برای استقرار بیش از ۵۰ موکب در اربعین آماده میشود
جانشین ستاد اربعین آذربایجان شرقی از برنامهریزی برای استقرار بیش از ۵۰ موکب این استان در مراسم اربعین خبر داد و بر آمادگی کامل برای ارائه خدمات شایسته به زائران حسینی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مهراب داوری صبح پنجشنبه در نشست ستاد اربعین آذربایجانشرقی اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان موظف هستند با هماهنگی کامل، خدمات لازم را برای تأمین سفری امن و ایمن برای زائران اربعین حسینی فراهم کنند.
وی با اشاره به ثبتنام بیش از ۲۰ هزار نفر از زائران استان در سامانه «سماح» افزود: روند ثبتنامها نشان میدهد امسال شمار متقاضیان سفر اربعین نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت. از این رو، تمامی زائران، چه با خودروی شخصی و چه با ناوگان حملونقل عمومی، باید برای بهرهمندی از پوشش بیمه حوادث و سایر خدمات، پیش از سفر در سامانه «سماح» ثبتنام کنند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت حمایت و پشتیبانی از موکبهای استان تأکید کرد و گفت: اگرچه دولت و مردم عراق میزبان اصلی مراسم اربعین و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند، اما وظیفه ما نیز مشارکت مؤثر در خدمترسانی و همراهی با مردم دو کشور در برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد عظیم معنوی است.
داوری با اشاره به برنامهریزی برای استقرار بیش از ۵۰ موکب از آذربایجان شرقی در مراسم اربعین امسال، اظهار کرد: خدمترسانی به زائران باید در شأن حضرت سیدالشهدا (ع) و مردم ایران باشد و همه دستگاهها باید برای تحقق این هدف از تمام ظرفیتهای خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه شرایط امسال ایران و عراق، اهمیت تعاملات فرهنگی، مذهبی و مردمی را دوچندان کرده است، افزود: تقویت این روابط میتواند نقش مهمی در ارتقای همکاریها و برگزاری باشکوه مراسم اربعین داشته باشد.
جانشین ستاد اربعین آذربایجان شرقی در پایان از تلاش رسانهها، بهویژه صدا و سیما، برای پوشش مناسب اخبار و برنامههای مرتبط با اربعین حسینی قدردانی کرد.