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افزایش یک ساعته خدمات رسانی متروی تبریز

افزایش یک ساعته خدمات رسانی متروی تبریز
کد خبر : 1814196
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مدیر عامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز از افزایش یک ساعته خدمات رسانی متروی تبریز در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اصغر باقری‌فر روز پنجشنبه گفت: با توجه به برگزاری آزمون سراسری کارشناسی ارشد و برای تسهیل در تردد شرکت کنندگان در این آزمون خدمات رسانی متروی تبریز روز پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه با یک ساعت افزایش از ساعت ۰۶:۳۰ صبح تا ۲۱:۰۰ شب در مسیر خط یک حدفاصل ایستگاه ائل گلی تا ایستگاه نور لاله خواهد بود.

وی افزود: زمان اولین حرکت از سمت ائل گلی ساعت ۰۶:۲۶ صبح و از سمت نور لاله ساعت ۰۶:۳۶ خواهد بود.

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