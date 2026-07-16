دستگیری عاملان نزاع در میدان تره بار شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان از دستگیری ۷ نفر از عاملان یک درگیری دستهجمعی با استفاده از سلاح سرد و گرم در میدان ترهبار این شهر خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری در میدان ترهبار شیراز، مأموران انتظامی کلانتری ۳۵ پل فسا برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه مأموران نشان داد ۷ نفر با استفاده از سلاح سرد و گرم با یکدیگر درگیر شدهاند که این درگیری به مصدومیت چهار نفر از طرفین منجر شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان شیراز ادامه داد: با حضور عوامل گشت و انجام اقدامات پلیسی، عاملان این نزاع دستهجمعی شناسایی و در محل دستگیر شدند.
زراعتیان با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تأکید بر ضرورت حل اختلافات از مسیرهای قانونی، گفت: پلیس به منظور تأمین امنیت اجتماعی شهروندان به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی است و از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.