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انتقال ۲۱۱ بیمار از بیمارستان بقایی ۲ اهواز پس از حملات آمریکا به اطراف بیمارستان

انتقال ۲۱۱ بیمار از بیمارستان بقایی ۲ اهواز پس از حملات آمریکا به اطراف بیمارستان
کد خبر : 1814084
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مدیر بیمارستان بقایی ۲ اهواز از انتقال تمامی ۲۱۱ بیمار این مرکز به سایر بیمارستان‌های شهر پس از وقوع انفجار در مناطق اطراف بیمارستان خبر داد و اعلام کرد این اقدام با هدف حفظ ایمنی بیماران و کارکنان انجام شده است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در پی وقوع انفجار در مناطق مجاور بیمارستان بقایی ۲ اهواز در چهارشنبه شب به دلیل تهاجم پرتابه‌های دشمن آمریکایی، این مرکز تخصصی درمان بیماران هماتولوژی و انکولوژی به منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، به صورت موقت از چرخه خدمت‌رسانی خارج شد.

دکتر بوعذار، مدیر بیمارستان بقایی ۲، با اشاره به شرایط ایجادشده اظهار کرد: در پی بمباران مناطق اطراف بیمارستان، تمامی ۲۱۱ بیمار بستری و تحت درمان برای ادامه روند درمان به سایر مراکز درمانی منتقل شدند.

دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انتقال بیماران با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی انجام شده و خوشبختانه هیچ‌یک از بیماران در این حادثه آسیب ندیده‌اند. بر اساس این اطلاعیه، خدمات درمانی بیماران در مراکز پذیرنده بدون وقفه ادامه دارد.

در پایان این اطلاعیه آمده است که زمان بازگشایی بیمارستان متعاقباً اعلام خواهد شد و از شهروندان خواسته شده تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در محدوده این مرکز درمانی خودداری کنند.

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