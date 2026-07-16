با درآمد حاصل از اجرای طرح تپش؛ حمایت از خانواده های زندانیان هرمزگان
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس، از توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی میان خانوادههای زندانیان استان هرمزگان با استفاده از درآمد حاصل از اجرای طرح تپش (طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا) خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، پطرس ترابی رییس سازمان با اعلام این خبر اظهار کرد: با همت دادستانی مرکز هرمزگان، شهرداری بندرعباس و انجمن حمایت از زندانیان بندرعباس (پیمانکار طرح تفکیک پسماند خشک)، در راستای مسئولیتهای اجتماعی و با هدف حمایت از خانواده های زندانیان هرمزگان، ۳۰۰ بسته معیشتی از محل درآمدهای حاصل از طرح تپش (تفکیک پسماند خشک از مبدأ) در مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی آماده و در میان خانواده های زندانیان، توزیع شد.
ترابی با اشاره به اینکه طرح تپش علاوه بر آثار ارزشمند زیستمحیطی، میتواند منشأ خدمات اجتماعی نیز باشد، افزود: مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند خشک از مبدأ، علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست و توسعه فرهنگ بازیافت، زمینهساز تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای اقدامات حمایتی و خیرخواهانه نیز خواهد بود.
گفتنی است، شهروندان بندرعباسی با مشارکت هرچه بیشتر در طرح تپش و تفکیک و تحویل پسماند خشک از مبدأ، هم به کاهش پسماند های دفنی و حفظ محیط زیست کمک می کنند و هم می توانند در حمایت از زندانیان و خانواده های آن ها سهیم باشند.