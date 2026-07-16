با درآمد حاصل از اجرای طرح تپش؛ حمایت از خانواده های زندانیان هرمزگان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، پطرس ترابی رییس سازمان با اعلام این خبر اظهار کرد: با همت دادستانی مرکز هرمزگان، شهرداری بندرعباس و انجمن حمایت از زندانیان بندرعباس (پیمانکار طرح تفکیک پسماند خشک)، در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف حمایت از خانواده های زندانیان هرمزگان، ۳۰۰ بسته معیشتی از محل درآمدهای حاصل از طرح تپش (تفکیک پسماند خشک از مبدأ) در مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی آماده و در میان خانواده های زندانیان، توزیع شد.

ترابی با اشاره به اینکه طرح تپش علاوه بر آثار ارزشمند زیست‌محیطی، می‌تواند منشأ خدمات اجتماعی نیز باشد، افزود: مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند خشک از مبدأ، علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست و توسعه فرهنگ بازیافت، زمینه‌ساز تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای اقدامات حمایتی و خیرخواهانه نیز خواهد بود.

گفتنی است، شهروندان بندرعباسی با مشارکت هرچه بیشتر در طرح تپش و تفکیک و تحویل پسماند خشک از مبدأ، هم به کاهش پسماند های دفنی و حفظ محیط زیست کمک می کنند و هم می توانند در حمایت از زندانیان و خانواده های آن ها سهیم باشند.

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