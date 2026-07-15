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فرمانداری راسک:

مردم از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند

مردم از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند
کد خبر : 1813962
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فرمانداری راسک با توجه به حمله ساعاتی قبل دشمن آمریکایی به بخش هایی از این شهرستان، در اطلاعیه ای از مردم خواست از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنند.

به گزارش ایلنا، فرمانداری شهرستان راسک در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی حمله تجاوزکارانه و جنایتکارانه آمریکا به شهرستان راسک، ضمن محکومیت شدید این اقدام خصمانه و نقض آشکار امنیت، تأکید می‌کنیم که این‌گونه اقدامات مذبوحانه هیچ خللی در اراده، انسجام و آرامش مردم شریف شهرستان ایجاد نخواهد کرد.

مجموعه دستگاه‌های مسئول با هوشیاری، اقتدار و آمادگی کامل، مأموریت خود را در صیانت از امنیت و آرامش عمومی با جدیت دنبال خواهند کرد، و تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، امدادی و خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل قرار داشته و اقدامات لازم برای حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان در حال انجام است.

از مردم شریف و فهیم شهرستان راسک تقاضا می‌شود ضمت حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام، از هرگونه حضور و تجمع در محل حادثه و ترددهای غیرضروری خودداری کرده و ضمن توجه به اطلاع‌رسانی‌های رسمی، از انتشار اخبار و مطالب تأییدنشده پرهیز کنند.

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