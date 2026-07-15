مدل 90‌ ساله تغذیه دانشگاهی بازنشسته شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در هشتاد و سومین نشست سراسری معاونان دانشجویی کشور از تغییر بنیادین در نظام تغذیهٔ دانشگاه‌ها رونمایی شد؛ تغییری که به گفتهٔ معاون وزیر علوم، پس از نزدیک به یک دهه، الگوی سنتی یارانهٔ غذا را کنار می‌گذارد و برای نخستین بار، اعتبارات تغذیه‌ای را مستقیماً به جیب دانشجویان می‌ریزد. اما این پایان ماجرا نیست؛ از طرح‌های روان‌شناختی برای مهار تروماهای جنگی تا المپیادهای 10 هزار نفری و بانک اطلاعاتی 21 میلیونی دانشجویان، همگی در بستهٔ تحولی جدید سازمان امور دانشجویان قرار گرفته‌اند.

سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان در این نشست که به میزبانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اعلام این خبر مهم گفت: «امسال در حوزهٔ دانشجویی، اتفاقی متفاوت در حال رقم خوردن است؛ اعتباری که تا پیش از این در قالب یارانه به دانشگاه‌ها داده می‌شد، حالا مستقیماً به حساب دانشجویان واریز می‌شود.»

به گفتهٔ حبیبا، این اقدام که بر اساس مادهٔ 73 آیین‌نامهٔ بودجه‌ای اجرایی می‌شود، عملاً پایان‌بخش یک الگوی 90‌ساله در مدیریت تغذیهٔ دانشگاهی است: «دیگر پیمانکار به شکل سابق نخواهیم داشت و این تغییر، یکی از ماندگارترین تحولات نظام آموزش عالی خواهد بود، به شرطی که معاونان دانشجویی با دقت و همت، این مسیر را هدایت کنند.»

اما در کنار تحولات رفاهی، معاون وزیر علوم نگاه ویژه‌ای به وضعیت روانی دانشجویان در شرایط بحرانی کشور داشت و تأکید کرد: «امروز با نسلی روبه‌رو هستیم که تروماهای جنگ و ناامنی ذهنی را تجربه می‌کند؛ از همین رو، مراکز مشاوره موظف‌اند طرح‌هایی مثل احوال‌پرسی، صدای مشاور و پویش‌های فرهنگی را با جدیت دنبال کنند.»

حبیبا با اشاره به ویژگی‌های نسل زد، درون‌گرایی بیشتر این نسل را هشداری برای نظام سلامت روان دانشگاه‌ها دانست و ورزش را پادزهر اصلی این آسیب خواند: «برگزاری مسابقات ورزشی، المپیادهای درون‌دانشگاهی و رویدادهای فناورانه، امید و نشاط را به دانشگاه‌ها برمی‌گرداند.»

او از برگزاری رقابت‌های بزرگ ورزشی با حضور 10 هزار دانشجو در شهریورماه امسال در مشهد و شاهرود خبر داد و از دانشگاه‌ها خواست که هرچه سریع‌تر برای اعزام تیم‌های خود چراغ سبز نشان دهند.

در بخش دیگری از این نشست، حبیبا از ظرفیت راهبردی 21 میلیون دادهٔ ذخیره‌شده در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور دانشجویان پرده برداشت و خطاب به دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «برای تکمیل این بانک اطلاعاتی، به همکاری بیشتر همهٔ دانشگاه‌ها نیاز داریم؛ چرا که این گنجینه، آیندهٔ تصمیم‌گیری‌های آموزشی کشور را می‌سازد.»

او در پایان جمع‌بندی کرد: «اگر اصلاح نظام رفاهی، ارتقای سلامت روان، گسترش نشاط اجتماعی و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی را همزمان پیش ببریم، کیفیت زندگی دانشجویی به سطح بی‌سابقه‌ای خواهد رسید و این یعنی سرمایه‌گذاری برای فردای آموزش عالی ایران.»

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