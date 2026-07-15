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امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سیستان و بلوچستان ۲۵ و ۲۷ تیر لغو شد

امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سیستان و بلوچستان ۲۵ و ۲۷ تیر لغو شد
کد خبر : 1813770
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وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد با توجه به شرایط خاص کشور، امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه دوازدهم در استان سیستان و بلوچستان که قرار بود روزهای پنجشنبه ۲۵ تیر و شنبه ۲۷ تیر برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به شرایط خاص کشور، امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه دوازدهم در استان سیستان و بلوچستان در روزهای پنجشنبه ۲۵ تیر و شنبه ۲۷ تیر برگزار نخواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، زمان برگزاری این آزمون‌ها متعاقباً اعلام می‌شود.

همچنین در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که این تصمیم علاوه بر سیستان و بلوچستان، برای استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز اعمال شده است.

امتحانات نهایی سایر استان‌ها و همچنین سایر آزمون‌های استان‌های یادشده، مطابق برنامه ابلاغی و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

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