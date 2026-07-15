امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سیستان و بلوچستان ۲۵ و ۲۷ تیر لغو شد
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد با توجه به شرایط خاص کشور، امتحانات نهایی تمامی رشتههای تحصیلی پایه دوازدهم در استان سیستان و بلوچستان که قرار بود روزهای پنجشنبه ۲۵ تیر و شنبه ۲۷ تیر برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمونهای وزارت آموزش و پرورش و با توجه به شرایط خاص کشور، امتحانات نهایی تمامی رشتههای تحصیلی پایه دوازدهم در استان سیستان و بلوچستان در روزهای پنجشنبه ۲۵ تیر و شنبه ۲۷ تیر برگزار نخواهد شد.
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، زمان برگزاری این آزمونها متعاقباً اعلام میشود.
همچنین در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که این تصمیم علاوه بر سیستان و بلوچستان، برای استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز اعمال شده است.
امتحانات نهایی سایر استانها و همچنین سایر آزمونهای استانهای یادشده، مطابق برنامه ابلاغی و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.