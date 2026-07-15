در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۵:
پرداخت ۲۵۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در گیلان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از پرداخت ۲۵۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی و ایجاد فرصت شغلی برای ۲۱۸ نفر در ۳ ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، علی لقمانی گفت: از ابتدای امسال تا پایان خرداد، به ۲۲۳ طرح اشتغالزایی بیش از ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ پرداخت شد و از مجموع ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال استان، ۲۵۳ میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل جذب و پرداخت شد.
وی افزود: همچنین در این مدت، ۴۳۹ نفر از طریق سامانه جست و جوی شغل برای فرصتهای شغلی معرفی شدند که از این تعداد، ۲۱۸ نفر به کار گرفته شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه مبالغ پرداخت شده امسال در حوزه مشاغل خانگی از اعتبارات سال گذشته است، گفت: امسال ۸ شرکت تعاونی جدید با ۲۶۲ عضو و ظرفیت اشتغالزایی برای ۱۷۹ نفر در استان تشکیل شد.
علی لقمانی از اجرای ۸۰ مورد بازرسی از عملکرد تعاونیهای گیلان در سال جاری خبر داد و افزود: همچنین شرکتهای تعاونی مرزنشینان گیلان در این مدت موفق شدند ۹ میلیون دلار محصولات تولیدی خود را صادر کنند.
وی با بیان اینکه امسال ۲ هزار و ۲۷۹ مورد بازرسی از کارگاههای گیلان انجام و ۲ هزار و ۱۸ مورد ابلاغیه رفع نواقص ایمنی برای کارفرمایان صادر شد، اضافه کرد: رسیدگی به پرونده ۶ حادثه ناشی از کار، معرفی ۴ مورد پایش عوامل زیانآور محیط کار و معرفی ۲ پرونده تخلف کارفرمایی به مراجع قضایی، از اقدامات انجام شده در سال جاری است.