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فرمانده انتظامی قزوین خبر داد؛

کشف 35 کیلو تریاک از منزل یک قاچاقچی

کشف 35 کیلو تریاک از منزل یک قاچاقچی
کد خبر : 1813274
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فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: با هوشیاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 35 کیلوگرم تریاک از منزل یک قاچاقچی در اطراف شهر قزوین کشف و 2 نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، با انجام کار اطلاعاتی شبانه روزی و بهره گیری از شیوه های نوین پلیسی، دریافتند یکی از قاچاقچیان مواد مخدر محل سکونت خود را به محل دپوی مواد مخدر تبدیل کرده است.

وی به شناسایی دقیق مخفیگاه متهم اشاره کرد و افزود: مأموران با تشکیل تیم عملیاتی و با هماهنگی قضائی به مخفیگاه متهم در اطراف شهر قزوین اعزام و در بازرسی از این مکان، 35 کیلوگرم تریاک به همراه تعدادی آلات و ادوات استعمال موادمخدر کشف و در این رابطه 2 نفر قاچاقچی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به این که مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می شود، خاطرنشان کرد: قاچاقچیان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند.

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