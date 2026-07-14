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شهردار هشتگرد:

عملیات احیای درختان آسیب‌دیده در بوستان‌های شهر با استفاده از قارچ‌کش‌های گیاهی اجرا شد

عملیات احیای درختان آسیب‌دیده در بوستان‌های شهر با استفاده از قارچ‌کش‌های گیاهی اجرا شد
کد خبر : 1813258
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شهردار هشتگرد از اجرای عملیات پانسمان و درمان تنه درختان آسیب‌دیده در تعدادی از بوستان‌های این شهر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حفظ سلامت درختان، پیشگیری از گسترش بیماری‌های گیاهی و افزایش ماندگاری فضای سبز شهری انجام شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، پیام رئیسی، شهردار هشتگرد، از اجرای عملیات پانسمان تنه درختان آسیب‌دیده در بوستان‌های نهج‌البلاغه، پروین اعتصامی و باهنر خبر داد و اظهار کرد: این عملیات توسط اداره سیما، منظر و فضای سبز شهرداری و در راستای حفظ سرمایه‌های سبز شهری و ارتقای سلامت درختان اجرا شده است.

وی افزود: پس از بازدیدهای کارشناسی و شناسایی درختانی که بر اثر آفتاب‌سوختگی، شکستگی شاخه‌ها، تنش‌های محیطی و آسیب‌های مکانیکی دچار صدمه شده بودند، بخش‌های آسیب‌دیده با رعایت اصول فنی پاکسازی و ضدعفونی شد و سپس با استفاده از قارچ‌کش‌های با منشأ گیاهی، پوشش محافظ روی زخم‌ها ایجاد شد.

رئیسی با بیان اینکه زخم‌های باز روی تنه درختان زمینه ورود عوامل بیماری‌زا، به‌ویژه قارچ‌های عامل پوسیدگی چوب را فراهم می‌کند، تصریح کرد: حفاظت از این نواحی، به‌ویژه در درختان ارزشمند شهری، از گسترش بیماری جلوگیری کرده و با کمک به تشکیل بافت ترمیمی، موجب افزایش استحکام، دوام و طول عمر درختان می‌شود.

شهردار هشتگرد ادامه داد: استفاده از ترکیبات گیاهی در این عملیات، در چارچوب رویکرد مدیریت تلفیقی سلامت درختان انجام شده است؛ رویکردی که ضمن کاهش مصرف مواد شیمیایی پرخطر، به حفظ تعادل زیست‌محیطی و ارتقای سلامت فضای سبز شهری کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات بخشی از برنامه‌های مستمر شهرداری هشتگرد برای حفظ، اصلاح و ارتقای کیفیت فضای سبز شهری است و با انجام پایش‌های دوره‌ای، مراقبت‌های پس از درمان و اجرای عملیات تخصصی باغبانی ادامه خواهد یافت تا درختان در برابر تنش‌های محیطی، گرمای تابستان، کم‌آبی و عوامل بیماری‌زا از مقاومت بیشتری برخوردار شوند.

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