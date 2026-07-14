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حمایت ۶۰ میلیارد ریالی خیر ایرانی مقیم خارج از کشور از ۳۴۵ مددجوی البرزی

حمایت ۶۰ میلیارد ریالی خیر ایرانی مقیم خارج از کشور از ۳۴۵ مددجوی البرزی
کد خبر : 1813238
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از اختصاص بیش از ۶۰ میلیارد ریال کمک از سوی یک خیر ایرانی مقیم خارج از کشور برای حمایت از ۳۴۵ مددجوی این استان در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از تداوم مشارکت خیران در حمایت از خانواده‌های نیازمند خبر داد و گفت: یکی از خیران ایرانی مقیم خارج از کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۶۰ میلیارد ریال برای حمایت از مددجویان تحت پوشش این نهاد اختصاص داده است.

رضا البرزی اظهار کرد: این کمک‌ها زمینه ارائه خدمات حمایتی به ۳۴۵ نفر از مددجویان نیازمند استان البرز را فراهم کرده است.

وی با قدردانی از اعتماد و همراهی خیران افزود: مشارکت این خیر نیکوکار در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین مسکن، ایجاد اشتغال، درمان، خدمات فرهنگی و حمایت‌های معیشتی هزینه شده و نقش مؤثری در رفع بخشی از نیازهای اساسی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، مشارکت خیران را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های توسعه خدمات حمایتی و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نیکوکاران داخل و خارج از کشور، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، روند رسیدگی به مشکلات جامعه هدف را تسریع می‌کند.

البرزی در پایان از همه خیران و نیکوکاران دعوت کرد با مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی کمیته امداد، در مسیر خدمت‌رسانی و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند سهیم شوند.

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