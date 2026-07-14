تشکیل پرونده زمین خواری وخلع یدبه ارزش۸۷ میلیارد تومان، امسال در گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، سرهنگ مهدی علیشاهی در جمع اصحاب رسانه گفت: در حوزه جرایم اقتصادی سه ماه گذشته ۴۱ فقره پرونده تشکیل شده است که ارزش ریالی آن ۲۷۳ میلیارد تومان است که بیشترین پرونده در این حوزه در بخش زمین خواری وخلع ید با دوازده پرونده به ارزش ۸۷ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در حوزه کشف کالای قاچاق سه ماهه اول امسال ۱۱ طرح انجام که ۴۶۸ فقره پرونده تشکیل شده و ارزش ریالی کالای کشف شده بیش ازهزار و دویست میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: کالای دخانی، لوازم خانگی، آشپزخانه، موتورسنگین، لوازم یدکی و مواد خوراکی بیشترین فراوانی کشفیات را دارند.

علیشاهی افزود: اخیرا باند تسهیلات غیرمجاز بانکی در یکی از شهرستان‌های استان شناسایی و هفت نفر از اعضای باند دستگیر شدند که این پرونده ۳۷ شاکی و مالباخته دارد و ارزش پرونده ۳۲ میلیارد تومان است.

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