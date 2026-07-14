۶۴ درصد معلولان در قزوین مرد هستند/ واگذاری 245 باب مسکن به مددجویان بهزیستی
مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: ۲۸ هزار و ۲۵۳ معلول در ۲۶ هزار و ۳۴۹ خانوار استان زندگی میکنند که ۳۶ درصد آنان را زنان و ۶۴ درصد را مردان تشکیل میدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، زهرا غلامرضایی ظهر امروز در نشست خبری هفته بهزیستی (۲۴ تا ۳۰ تیرماه) برگزار شد، با اشاره به ارائه ۱۷۲ خدمت در این سازمان گفت: خدمات عام شامل غربالگریهای سلامت روان، بینایی و شنوایی برای عموم و خدمات خاص ویژه مددجویان، معلولان، سالمندان و کودکان بدسرپرست است.
وی با بیان اینکه ۶۱ درصد از منابع اعتباری و ۳۶ درصد از نیروهای سازمان صرف حوزه توانبخشی میشود، تصریح کرد: مبلغ حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی و افراد دارای معلولیت شدید با رشد ۱۰۰ درصدی از ۴ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین مستمری ماهانه معلولان نیز ۵۰ درصد افزایش داشته و از این ماه واریز میشود.
مدیرکل بهزیستی استان قزوین با اشاره به آمار جامعه هدف عنوان کرد: ۲۸ هزار و ۲۵۳ معلول در ۲۶ هزار و ۳۴۹ خانوار استان زندگی میکنند که ۳۶ درصد آنان را زنان و ۶۴ درصد را مردان تشکیل میدهند. بیشترین شیوع معلولیت مربوط به اختلالات صوت و گفتار و پس از آن معلولیتهای ذهنی است. همچنین ۳۵ درصد معلولان دچار چندمعلولیتی هستند.
غلامرضایی در ادامه به ۱۳ چرخش تحولآفرین در سازمان اشاره کرد و افزود: مهمترین آنها حرکت از نهادمحوری به محلهمحوری (طرح سلام محله)، حرکت از مراکز شبانهروزی به مراکز روزانه و توانمندسازی به جای پرداخت صرف یارانه است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه ادامه داد: سالانه ۵۰ هزار کودک ۳ تا ۶ سال در طرح غربالگری بینایی و شنوایی معاینه میشوند. سال گذشته ۱۲۱۷ کودک مشکوک به تنبلی چشم و ۲۶ کودک مشکوک به اختلال شنوایی شناسایی و به مراکز درمانی معرفی شدند. همچنین یک هزار و ۱۰۸ نفر نیز از خدمات مشاوره ژنتیک بهرهمند شدند.
مدیرکل بهزیستی استان قزوین با اعلام پوشش ۱۰۰ درصدی تأمین وسایل کمکتوانبخشی (ویلچر، سمعک، عصا و واکر) افزود: با سفر رئیس سازمان به استان، تمامی پشتنوبتیهای حوزه وسایل توانبخشی به صفر رسید.
غلامرضایی از افتتاح ۶ پایگاه هنر در سطح استان همزمان با هفته بهزیستی خبر داد و گفت: راهاندازی «خانه هنر» برای کشف و پرورش استعدادهای هنری معلولان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا درباره تعرفه خدمات درمان اعتیاد در مؤسسههای تخصصی و بخش خصوصی استان قزوین گفت: در حال حاضر شهریه مصوب بیش از ۹ میلیون تومان در ماه است و البته برای معتادان متجاهر و کارتنخواب کلیه خدمات درمان اعتیاد رایگان و با یارانه دولتی ارائه میشود.
مدیرکل بهزیستی قزوین همچنین با بیان اینکه در تعریف افراد معتاد فرقی بین مصرفکنندگان مواد مخدر سنتی مانند تریاک با مواد مخدر صنعتی مانند شیشه وجود ندارد، تصریح کرد: با اینحال بخش عمده معتادان به ویژه معتادان متجاهر مواد مخدر صنعتی و خطرناک مصرف میکنند.
غلامرضایی همچنین در جواب سؤالی مبنی بر امکان دریافت حقوق بازنشستگی پدر از سوی فرزند دارای معلولیت با سن بالای ۱۸ سال توضیح داد: در صورت وجود درآمد بالا (مانند حقوق ۳۰ میلیونی) امکان دریافت حقوق بهزیستی وجود ندارد، اما کارشناسان مددکاری پرونده فرد را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط خدمات حمایتی ارائه خواهد شد.
وی درباره وضعیت واگذاری مسکن به خانوادههای مددجوی بهزیستی در یکسال اخیر هم گفت: ۲۴۵ باب واحد مسکونی در یکسال گذشته در اختیار جامعه هدف از جمله خانوادههای معلولان و مددجویان بهزیستی قرار گرفته است.