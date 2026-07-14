آرامش در سراوان برقرار است/ ترخیص مصدومان حمله هوایی از بیمارستان

به گزارش ایلنا، صاحب‌گل صالحی روز سه‌شنبه، پس از عیادت از مصدومان حادثه در بیمارستان سراوان، اظهار کرد: وضعیت عمومی مصدومان رضایت‌بخش و خدمات درمانی لازم به آنان ارائه شده و روند ترخیص آنان نیز در حال انجام است.



وی با تأکید بر اینکه آرامش کامل در شهرستان برقرار است، افزود: هیچ‌گونه نگرانی امنیتی در سراوان وجود ندارد و زندگی روزمره مردم همانند گذشته در جریان است و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و امنیتی در حال انجام وظایف هستند.



فرماندار سراوان با قدردانی از تلاش کادر درمان، نیروهای امدادی، انتظامی، امنیتی و خدمات‌رسان، از مردم خواست اخبار مربوط به این حادثه را تنها از رسانه‌های رسمی و مراجع معتبر دنبال کنند و به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند.



وی خاطرنشان کرد: مسئولان شهرستان به‌صورت مستمر وضعیت منطقه را رصد می‌کنند و در صورت وجود هرگونه اطلاعات جدید، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.



بامداد سه‌شنبه در پی حمله هوایی آمریکا در منطقه‌ای از شهرستان سراوان، صدای چند انفجار در بخش‌هایی از این شهر شنیده شد. پس از وقوع این حادثه، نیروهای امدادی و درمانی در محل حاضر شدند و تعدادی از مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

انتهای پیام/