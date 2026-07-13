رئیس اناق بازرگانی البرز:
مجلس با اصلاح قوانین، مسیر تولید و سرمایهگذاری را هموار کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در دیدار با دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تشریح مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی استان، بر ضرورت حمایت قانونی مجلس، اصلاح مقررات مزاحم، تسهیل سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار برای تقویت تولید تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، در دیدار با علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی استان را مطرح و بر لزوم حمایت مؤثر مجلس از بخش خصوصی تأکید کرد.
رضایی با اشاره به ظرفیتهای گسترده صنعتی، تولیدی و صادراتی استان البرز اظهار کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی همواره تلاش کرده است مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را به صورت کارشناسی احصا و از طریق تعامل با قوای سهگانه برای رفع آنها پیگیری کند.
وی مهمترین مطالبه تولیدکنندگان را ثبات در سیاستهای اقتصادی، کاهش موانع اداری، تسهیل فرآیندهای قانونی و ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاری دانست و افزود: تحقق این اهداف نیازمند همراهی و حمایت مؤثر مجلس شورای اسلامی و اصلاح قوانین و مقرراتی است که مانع توسعه تولید و سرمایهگذاری شدهاند.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با ارائه گزارشی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی استان، از پیگیریهای نمایندگان استان البرز، بهویژه علی حدادی، در حوزه حمایت از تولید، بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع واحدهای تولیدی قدردانی کرد و خواستار استمرار این همکاریها در سطح ملی شد.
وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بازنگری و اصلاح مقررات مزاحم تولید تأکید کرد و گفت: تعامل مستمر میان مجلس و بخش خصوصی میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای کارآمدتر، افزایش سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور باشد.
در ادامه این دیدار، علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری از مهمترین اولویتهای مجلس شورای اسلامی است و از همه ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی استفاده خواهد شد.
وی افزود: تولیدکنندگان و صنعتگران در خط مقدم اقتصاد کشور قرار دارند و حمایت از آنان به معنای حمایت از اشتغال، توسعه و افزایش تابآوری اقتصادی است؛ از این رو مطالبات بخش خصوصی با جدیت در مجلس پیگیری خواهد شد.
حدادی با اشاره به اهمیت همافزایی میان مجلس، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی گفت: تعامل مستمر با اتاقهای بازرگانی نقش مؤثری در شناسایی دقیق مسائل تولید و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی دارد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین بر تداوم نشستهای مشترک با اتاق بازرگانی البرز تأکید کرد و افزود: استفاده از دیدگاههای کارشناسی بخش خصوصی میتواند به تصمیمگیریهای مؤثرتر در حوزههای صنعت، معدن، تجارت و سرمایهگذاری منجر شود.