توقیف خودروی سواری شوتی حامل سیگار قاچاق در اراک / دستگیری سارقان کابل در خنداب

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی عزیزیان در این رابطه افزود: مأموران کلانتری 16 شهرستان اراک در اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک سواری پژو 405 مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند، اما راننده خودرو بدون توجه به هشدارها اقدام به فرار کرد.

وی ادامه داد: مأموران پس از طی مسافتی در تعقیب و گریز، موفق به توقیف خودرو شدند و در بازرسی از آن، محموله یاد شده را که فاقد مجوز قانونی بود، کشف کردند. ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان، 2 میلیارد ریال برآورد شده است. در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارقان کابل در خنداب

فرمانده انتظامی شهرستان خنداب نیز گفت: 3 نفر سارق حرفه‌ای سیم و کابل برق و کشف 10 فقره سرقت در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند. در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در این منطقه، بررسی موضوع با هدف شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ رضا سلوکی افزود: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، رد پای سارقان حرفه‌ای را شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضایی 3 نفر از متهمین را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و متهمان به 10 فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان خنداب اعتراف کردند.

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