افت شدید حجم مخازن سدهای بزرگ استان مرکزی

به گزارش ایلنا، حسین اسدی به تشریح جزئیات وضعیت سد الغدیر پرداخته و در این رابطه افزود: سد الغدیر ساوه که از ظرفیت اسمی 277 میلیون مترمکعب برخوردار است، در حال حاضر تنها 24.5 میلیون متر مکعب آب دارد که این میزان کمتر از 9 درصد ظرفیت کل مخزن است.

وی به تشریح جزئیات وضعیت سد کمال‌صالح پرداخته و ادامه داد: سد کمال‌صالح شازند نیز که از ظرفیت اسمی 95 میلیون مترمکعب برخوردار است، در حال حاضر حدود 24 میلیون متر مکعب ذخیره دارد که بر این اساس تنها 25 درصد از ظرفیت مخزن آن آبگیری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی بر ضرورت درک اهمیت شرایط موجود تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: وضعیت فعلی ذخایر سدهای بزرگ این استان تنش‌زا و نیازمند مدیریت هوشمندانه مصرف از سوی تمامی مشترکان و بخش‌های مختلف مصرف‌کننده است.

اسدی به سیاست‌های پیش روی استان اشاره داشته و تصریح کرد: استمرار این شرایط و تداوم خشکسالی‌ها ایجاب می‌کند تا اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا بتوان از فصل‌های پیش‌رو با کمترین آسیب عبور کرد.

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