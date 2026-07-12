به گزارش ایلنا، محسن کلاری در نشست هم‌اندیشی مدیران مدارس ابتدایی ناحیه دو شیراز در کانون شهید دوکوهکی اظهار کرد: مدیران ابتدایی، کنشگران اصلی این دوره تحصیلی هستند و نقش آنان در کیفیت‌بخشی به آموزش و تربیت دانش‌آموزان بسیار مهم است.

وی افزود: هیچ خانواده‌ای صرفاً ساختمان و فضای فیزیکی مدرسه را معیار انتخاب برای فرزند خود قرار نمی‌دهد، بلکه مهم‌ترین عامل، مدیر مدرسه و تیم مدیریتی آن است.

کلاری با اشاره به عملکرد آموزش و پرورش فارس در سال تحصیلی گذشته، گفت: بیش از ۳۰۰ مدرسه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی به بهره‌برداری رسید و اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به مشکلات معیشتی فرهنگیان ناشی از شرایط اقتصادی، تصریح کرد: پیگیری برای حل مسائل و دغدغه‌های فرهنگیان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه مدیر مدرسه نقش مهمی در عبور از چالش‌ها دارد، اظهار کرد: مدیری که با برنامه‌ریزی، دغدغه‌مندی و دلسوزی فعالیت کند، می‌تواند مدرسه را از بحران‌ها به سلامت عبور دهد.

کلاری با اشاره به برنامه‌ریزی برای سال تحصیلی آینده، گفت: برای شرایط مختلف آماده هستیم و انتظار می‌رود مدیران مدارس با خلاقیت و برنامه‌ریزی به استقبال سال جدید تحصیلی بروند.

وی همچنین از فعالیت ۵۰۰ کلاس درس جبرانی در تابستان در سطح استان خبر داد و افزود: هدف از اجرای این کلاس‌ها، تقویت سواد پایه‌ای دانش‌آموزان و جبران کاستی‌های آموزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تأکید کرد: مدیران مدارس در زمان ثبت‌نام نباید شهریه دریافت کنند و در طول سال نیز مشارکت‌های مردمی باید کاملاً داوطلبانه باشد.

در ادامه این نشست،معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس با اشاره به شرایط خاص سال تحصیلی گذشته اظهار کرد: همان‌گونه که وزیر آموزش و پرورش نیز تأکید کرده، سال تحصیلی جاری به دلیل شرایط حاکم بر کشور، یکی از دشوارترین سال‌ها بود.

ژیلا حیدری افزود: معلمان باید با تغییر نگاه و متناسب با شرایط جدید وارد سال تحصیلی آینده شوند، چراکه فضای پس از جنگ ویژگی‌های خاصی دارد و نیازمند برنامه‌ریزی و تمهیدات متناسب است.

حیدری با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها، گفت: نتایج آزمون‌های بین‌المللی پرلز و تیمز می‌تواند در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین از پایش ارزشیابی تحصیلی دانش‌آموزان در سطح استان خبر داد و افزود: نتایج این بررسی‌ها به مناطق، شهرستان‌ها و نواحی آموزش و پرورش اعلام شده تا تصمیمات لازم برای ارتقای کیفیت آموزشی اتخاذ شود.

در این نشست، مدیران مدارس ابتدایی نیز برخی مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به فرسودگی شغلی، تقلیل ساعات موظفی آموزگاران باسابقه، ضرورت به‌کارگیری مشاوران در دوره ابتدایی، مشکلات مدارس غیردولتی، بیمه، شهریه‌ها، ارتقای کیفیت دوره‌های توانمندسازی، استفاده بیشتر از ظرفیت خیرین، فرسودگی تجهیزات آموزشی، افزایش انتظارات خانواده‌ها، هماهنگی طرح‌های آموزشی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اداری و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مدیران مدارس اشاره کرد.

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