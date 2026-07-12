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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛

شناسایی ۱۰۳ صادرکننده متخلف ایفای تعهدات ارزی در لرستان

شناسایی ۱۰۳ صادرکننده متخلف ایفای تعهدات ارزی در لرستان
کد خبر : 1812123
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مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: ۱۰۳ صادرکننده که با وجود دریافت ارز، تعهدات ارزی خود را مطابق ضوابط قانونی ایفا نکرده‌ شناسایی شده‌اند و پرونده آنان با جدیت در دست پیگیری است.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی در گفت و گو با خبرنگاران با تاکید بر تشدید نظارت‌ها نسبت به اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: فهرست افرادی که طبق سازوکارهای قانونی موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی خود هستند بررسی شده است. 

وی افزود: در این بررسی‌ها ۱۰۳ شخص که ارز دریافت کرده اما نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند شناسایی شدند و تعزیرات حکومتی با جدیت پیگیر رسیدگی به پرونده آنان است. 

شاهی همچنین از اولویت دیگر تعزیرات حکومتی لرستان در سال جاری خبر داد و گفت: رسیدگی به تخلفات مربوط به‌عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها از برنامه‌های اصلی این مجموعه خواهد بود. 

وی ادامه داد: با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، افرادی که کالاهای خود را با هدف احتکار موجودی در سامانه جامع انبارها ثبت نکنند به عنوان متهمان پرونده قاچاق تحت پیگرد قرار گرفته و مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

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