مدیرکل حفاظت محیطزیست استان:
امسال موردی از حریق در مناطق حفاظت شده همدان نداشتیم
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان همدان گفت: با توجه به آغاز فصل گرم سال با نظارت و پایشها و گشتهای شبانهروزی در حال انجام و دوربینهای موجود، خوشبختانه تاکنون موردی از حریق و آتشسوزی در مناطق حفاظت شده و زیستگاههای حیاتوحش استان نداشتهایم.
به گزارش ایلنا از همدان، شهرام احمدی فارسانی اظهار کرد: با توجه به تراکم پوشش گیاهی بالای امسال تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان و پیشبینی هوای گرم هفته پیشرو در استان همدان احتمال آتشسوزی در زیستگاههای حیات وحش وجود دارد، که در همین رابطه تمام توان خود را برای پیشگیری از این موارد احتمالی آتشسوزی و حریق به کار گرفتهایم.
وی افزود: آموزش، تجهیز پرسنل، تجهیز برخی دهیاریهای اطراف مناطق حفاظت شده، استفاده از توان تشکلها، ایجاد آتشبر، شناسایی نقاط داغ مستعد آتشسوزی از جمله موارد اقدامات انجام شده اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان بوده تا از این طریق بتوانیم در صورت هرگونه آتشسوزی احتمالی در کمترین زمان از تخریب پیشگیری داشته باشیم.
احمدی فارسانی یادآور شد: در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تعداد آتشسوزی و حریق در مناطق حفاظت شده استان همدان ۵۰ درصد و مساحت آتش سوزی در مناطق حفاظت شده ۷۰ درصد کاهش داشت که این آمار رضایت بخش سال گذشته نشان از پایش شبانه روزی مستمر و تعامل با جوامع محلی و دوستداران محیط زیست دارد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: با پیگیریهای انجام شده در سال گذشته طرحهای بزرگی را در زمینه آبرسانی به تنوع زیستی و حیاتوحش سطح استان همدان انجام دادهایم که از جمله این موارد پروژهها، طرح آبرسانی و پمپاژ آب به ارتفاعات مناطق حفاظت شده لشگردر و آبرسانی و پمپاژ آب به ارتفاعات منطقه حفاظت شده ملوسان بوده است.
احمدی فارسانی با اشاره به بهرهبرداری از سه طرح بزرگ آبرسانی به تنوع زیستی و حیاتوحش طی سال گذشته، یادآور شد: در حال حاضر یک طرح دیگر آبرسانی به حیاتوحش نیز در استان همدان در حال اجرا بوده که این طرح در سال گذشته کلنگزنی شده است.
وی گفت: پایشهای شبانهروزی در سطح مناطق حفاظت شده استان همدان توسط اداره کل محیط زیست استان در حال انجام بوده و اگر در هر جایی که با کم آبی مواجه باشیم سریعا با تانکرها آبرسانی لازم به آبشخورها انجام خواهد شد .
احمدی فارسانی با بیان اینکه بخشی از آبرسانی به حیات وحش بویژه در منطقه حفاظت شده نشر، توسط دوستداران محیط زیست انجام میشود، گفت: خوشبختانه مردم استان همدان جز استانهای پیشگام دوستدار محیط زیست بوده و همکاری لازم را با اداره کل محیط زیست استان دارند.
وی افزود: در هر موردی که اداره کل محیط زیست استان همدان اعم از آبرسانی، اطفا حریق، ارتقاء فرهنگ زیست محیطی، نظارت و پایش بر واحدهای خدماتی و تولیدی و صنعتی، ارتقای آموزشهای محیط زیست، احساس نیاز کند بهطور قطع جز برنامه و اصول خود از دوستداران محیط زیست و نهادها و تشکلهای زیست محیطی غیر دولتی استفاده خواهد کرد.