تفکر «انجام کار به اندازه حقوق دریافتی» آفت ادارات قزوین است
استاندار قزوین با انتقاد از تفکر «انجام کار به اندازه حقوق دریافتی» این رویه را آفتی برای سیستم اداری دانست و گفت: پذیرش مسئولیت به معنای تعهد تمامقد به ارائه خدمات شایسته به مردم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در جلسه شورای راهبردی تحول اداری از تغییر رویکرد در ارزیابی دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: شاخصهای در نظر گرفته شده برای سال جاری، متناسب با مقتضیات خاص استان قزوین تدوین شده است تا تغییر در این معیارها، زمینهساز ایجاد نوآوری و پویایی واقعی در بدنه اداری استان باشد.
وی با تأکید بر اینکه شاخصهای انتخاب دستگاههای برتر باید جامع و بازتابدهنده اولویتهای کلان نظام و استان باشد، افزود: در ارزیابیهای سال جاری، دستگاهها باید بر تحقق شعار سال، میزان جسارت و توانمندی مدیران در گرهگشایی، تحقق عدالت آموزشی و رویکرد محلهمحوری سنجیده شوند.
استاندار قزوین عنوان کرد: جمعبندی عملکرد دستگاهها باید با نگاهی همهجانبه صورت گیرد تا انتخابها عادلانه و بر اساس تلاشهای ملموس باشد و دستگاههایی که به عنوان مجموعه برتر معرفی میشوند، به معنای واقعی کلمه شایسته آن جایگاه باشند.
نوذری با تأکید بر اهمیت رعایت کرامت انسانی در نظام اداری، تصریح کرد: مردم ولینعمتان مدیران هستند و نباید نارضایتیهای شغلی یا وضعیت حقوقی کارمندان به اربابرجوع منتقل شود.
وی با انتقاد از تفکر «انجام کار به اندازه حقوق دریافتی» این رویه را آفتی برای سیستم اداری دانست و تأکید کرد: پذیرش مسئولیت به معنای تعهد تمامقد به ارائه خدمات شایسته به مردم است.
استاندار قزوین با اشاره به وضعیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، از سرگردانی آنها در بعضی دستگاههای اجرایی انتقاد کرد و گفت: حتی اگر درخواستی غیرقابلاجرا باشد، باید با احترام و روی خوش به مردم پاسخ داده شود و از برخورد سرد یا نادیده گرفتن درخواستها پرهیز کرد.
نوذری بر نظمبخشی به حضور کارکنان در محل خدمت تأکید کرد و افزود: حضور در پشت میز و در دسترس بودن کارمندان برای پاسخگویی یک ضرورت است و هر مجموعهای موظف است برای غیبت احتمالی کارکنان، پیشبینیهای لازم را داشته باشد تا کار مردم هیچگاه زمین نماند و کرامت شهروندان در تمام مراحل خدمترسانی حفظ شود.
وی با تأکید بر اینکه تفویض اختیارات ریاستجمهوری به استانداران گرههای کور بسیاری را در مسیر خدمترسانی باز کرده است، تصریح کرد: برای تکمیل این فرایند و تحقق حکمرانی نوین، وزرا نیز باید به موازات اختیارات داده شده به استانداران تفویض اختیارات لازم را به مدیرانکل استانی داشته باشند؛ این اقدام لازم و ملزوم یکدیگر است و مسیر حل مشکلات مردم را هموارتر میکند.
استاندار قزوین با بیان اینکه در یک سال اخیر با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته است، گفت: با بهرهگیری از ۱۲۰ درصد توان گرههای پیچیدهای را بدون نیاز به مراجعات مکرر به پایتخت حل کردیم.
نوذری اضافه کرد: در جشنواره شهید رجایی یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی مدیران، میزان بهرهگیری آنها از این ظرفیتهای قانونی برای ایجاد پویایی در سیستم اداری خواهد بود؛ همانطور که با تغییر رویکردها و استفاده از اختیارات، پروژههای نیمهتمام ۲۰ ساله ورزشی را شناسایی و با واگذاری به شهرداریها، به چرخه خدمترسانی بازگرداندیم.
وی با تأکید بر لزوم عبور از روشهای سنتی و گذار به شیوههای نوین مدیریتی، گفت: اعتبارات استانی به شکل قطرهچکانی است و مدیران باید با جسارت و استفاده از تفویض اختیارات، بهدنبال جذب حداکثری از اعتبارات ملی باشند؛ هدف ما از این تحولات، اصلاح فرایندها به نحوی است که کار مردم با سرعت و کیفیت مطلوب انجام شود.