به گزارش ایلنا از همدان، میثم پورطلوعی ضمن تبیین وضعیت تولید در واحدهای دامی استان اظهار کرد: علی‌رغم فشارهای اقتصادی، نوسانات بازار نهاده‌های دامی و چالش‌های زیرساختی، فعالان صنعت طیور استان همدان با تکیه بر توان داخلی، روند تولید را بی‌وقفه ادامه داده‌اند که این امر نشان‌دهنده تاب‌آوری بخش تولید در استان است.

وی با اشاره به آمار عملکردی استان در سال ۱۴۰۵، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در ۴۲۸ واحد مرغداری فعال استان همدان به ثبت رسیده است. این حجم از فعالیت، همدان را به یکی از استان‌های محوری در زنجیره تولید و تأمین مرغ کشور تبدیل کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به جوجه‌ریزی‌های انجام‌شده در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی و تحلیل روند عرضه، تا تاریخ ۲۰ شهریورماه هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار وجود نخواهد داشت و روند توزیع به روال مطلوب ادامه می‌یابد.

پورطلوعی سهم استان همدان از ظرفیت جوجه‌ریزی کل کشور را حدود ۲.۵ درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به برنامه‌های ملی و ظرفیت‌های استانی، هدف‌گذاری تولید استان برای سال جاری حدود ۴۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی تعیین شده است. وی افزود: سهمیه ماهانه استان نیز حدود ۳.۳ میلیون قطعه است که با وجود تمامی محدودیت‌های زنجیره تأمین، تولیدکنندگان همدانی تاکنون موفق به حفظ این توازن در چرخه تولید ملی بوده است.

این مقام مسئول در بخش کشاورزی استان، مدیریت مرغ مازاد را از چالش‌های مهم و در عین حال فرصتی برای حمایت از مرغداران دانست و اظهار کرد: برای جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان در مقاطعی که عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد، سیاست خرید حمایتی و انجماد در دستور کار قرار دارد.

پورطلوعی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های انجماد در استان، توضیح داد: هم‌اکنون کشتارگاه‌های فعال استان شامل واحدهایی در شهرستان‌های ملایر، تویسرکان، بهار و رزن با ظرفیت کشتار شبانه‌روزی ۱۲۸ هزار قطعه فعالیت می‌کنند. اگرچه تمامی کشتارگاه‌ها به خطوط پیشرفته سورت و تونل انجماد مجهز نیستند، اما کشتارگاه بهار به عنوان قطب این حوزه نقش مهمی را ایفا می‌کند.

وی در خصوص جزئیات عملیات ذخیره‌سازی عنوان کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۱۰ تن مرغ پس از کشتار و سورت‌بندی، برای ذخیره‌سازی به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل داده می‌شود. وی تأکید کرد که تقویت همکاری با شرکت پشتیبانی امور دام و افزایش سرعت فرآیند انجماد، اولویت اصلی سازمان برای حمایت از تولیدکنندگان در زمان افت قیمت‌های بازار است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی همدان در پایان خاطرنشان کرد: اولویت راهبردی سازمان، پشتیبانی بی‌قید و شرط از تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های جاری است. ما با تقویت زنجیره سرد و افزایش ظرفیت انجماد، به دنبال آن هستیم که ضمن حمایت از معیشت مرغداران و حفظ پایداری واحدهای تولیدی، آرامش بازار مصرف را نیز تضمین کنیم.

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