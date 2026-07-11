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یک مسئول؛

دو کارمند یک اداره در پلدختر به اتهام اختلاس دستگیر شدند

دو کارمند یک اداره در پلدختر به اتهام اختلاس دستگیر شدند
کد خبر : 1811711
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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر استان لرستان، از دستگیری دو نفر از کارکنان یک اداره این شهرستان به اتهام اختلاس خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد امرایی امروز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان بررسی‌ها و گزارش‌های دریافتی مبنی بر وجود تخلفات مالی در یکی از بخش‌های یک اداره در شهرستان پلدختر، دستورات لازم جهت بررسی موضوع صادر شد و در نهایت دو نفر از کارکنان این اداره به اتهام اختلاس بازداشت شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه فساد مالی و سوءاستفاده از اموال عمومی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پرونده مذکور در مرحله بررسی‌های دقیق و انجام تحقیقات تکمیلی قرار دارد تا ابعاد دقیق موضوع مشخص شود.

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