سرپرست آزمایشگاه مرجع دامپزشکی استان خبر داد:
ثبت 18 هزار و 71 مورد آزمایش تشخیصی در دامپزشکی استان مرکزی
سرپرست آزمایشگاه مرجع ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 18 هزار و 71 مورد آزمایش تشخیصی در دامپزشکی استان مرکزی انجام شد. 15 هزار و 490 مورد از این آزمایشها با همکاری بخش دولتی و 2581 آزمایش توسط بخش خصوصی انجام شده است.
به گزارش ایلنا، علی بناساز به تشریح جزئیات آزمایشهای انجام شده در حوزه دامپزشکی استان مرکزی اشاره داشته و افزود: در این بازه زمانی 11 هزار و 532 مورد آزمایش سرولوژی دام، 4130 مورد آزمایش سرولوژی طیور، 1523 مورد آنالیز شیمی و 481 مورد تست میکروبی انجام شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 105 مورد آزمایش میکروبی مرضی، 56 مورد آزمایش انگلشناسی، 17 مورد سمشناسی، 77 مورد خونشناسی و 150 مورد آزمایش مولکولی در راستای تشخیص بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان توسط ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی صورت گرفت.