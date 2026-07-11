ثبت 18 هزار و 71 مورد آزمایش تشخیصی در دامپزشکی استان مرکزی

به گزارش ایلنا، علی بناساز به تشریح جزئیات آزمایش‌های انجام شده در حوزه دامپزشکی استان مرکزی اشاره داشته و افزود: در این بازه زمانی 11 هزار و 532 مورد آزمایش سرولوژی دام، 4130 مورد آزمایش سرولوژی طیور، 1523 مورد آنالیز شیمی و 481 مورد تست میکروبی انجام شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 105 مورد آزمایش میکروبی مرضی، 56 مورد آزمایش انگل‌شناسی، 17 مورد سم‌شناسی، 77 مورد خون‌شناسی و 150 مورد آزمایش مولکولی در راستای تشخیص بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان توسط اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی صورت گرفت.

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