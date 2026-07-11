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مدیرکل امور اقتصادی استان خبر داد:

پرداخت 11 هزار و 810 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 در استان مرکزی

پرداخت 11 هزار و 810 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 در استان مرکزی
کد خبر : 1811690
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه در استان اشاره کرده و گفت: 11 هزار و 810 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه مربوط به سال 1402 از ابتدای ابلاغ این تسهیلات تاکنون در استان پرداخت شد.

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: 11 هزار و 927 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402، به این استان اختصاص یافته است که تاکنون 99 درصد این تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اعطاء شده است.

وی ادامه داد: در راستای جذب کامل اعتبارات استان مرکزی، مابقی منابع مذکور نیز در بازه زمانی روزهای آینده پرداخت خواهد شد. این منابع مالی به 412 عنوان طرح در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و همچنین پروژه‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به اهداف این اعتبارات اشاره کرده و اظهار داشت: تقویت بنگاه‌های تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید و تثبیت فرصت‌های شغلی موجود از جمله اهداف پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه در استان است.

ملااسماعیلی به دستاوردها و پیامدهایی که اعطاء تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه با خود به همراه دارد اشاره کرده و در این خصوص تصریح کرد: پرداخت این تسهیلات موجب توزیع عادلانه منابع، کاهش نرخ بیکاری و افزایش ظرفیت تولید در استان مرکزی شده است.

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