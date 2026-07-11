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کشف طلاهای ۱۲۰ میلیاردی مسروقه در فسا/شاگرد مغازه سارق از آب درآمد

کشف طلاهای ۱۲۰ میلیاردی مسروقه در فسا/شاگرد مغازه سارق از آب درآمد
کد خبر : 1811588
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فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف طلاجات و سکه‌های مسروقه به ارزش تقریبی ۱۲۰ میلیارد ریال و دستگیری سارق اصلی این پرونده خبر داد و گفت: متهم که از آشنایان و شاگرد مغازه شاکی بود، با سوءاستفاده از اعتماد وی اقدام به سرقت گاوصندوق حاوی طلا کرده بود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ لطف‌الله محمدی  اظهار کرد: در پی وقوع سرقت یک گاوصندوق حاوی حدود سه کیلوگرم طلا از منزلی مسکونی در یکی از محلات شهرستان فسا در فروردین‌ماه سال جاری، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد سارق بدون تخریب و با استفاده از کلید وارد منزل شده و تلاش کرده بود آثار و ردپای خود را از صحنه جرم پاک کند.

فرمانده انتظامی فسا ادامه داد: کارآگاهان پلیس با انجام تحقیقات تخصصی و بهره‌گیری از روش‌های فنی، به یکی از آشنایان و شاگرد مغازه شاکی مظنون شدند و موضوع را با جدیت دنبال کردند.

محمدی گفت: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیس، به سرقت گاوصندوق حاوی طلاجات از منزل شاکی با سوءاستفاده از اعتماد وی اعتراف کرد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد متهم بخشی از طلاهای مسروقه را در شهرستان شیراز به فروش رسانده و با وجوه حاصل از آن اقدام به خرید یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ و تعدادی سکه کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فسا تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، چهار نفر دیگر نیز به اتهام مالخری و همکاری در خرید خودرو دستگیر شدند.

سرهنگ محمدی با اشاره به کشف اموال مسروقه اظهار داشت: کارآگاهان پلیس موفق شدند ۶۷ قطعه سکه و مقادیری طلاجات مسروقه را که در باغچه مجاور منزل متهم مخفی شده بود، کشف کنند و یک دستگاه خودروی مرتبط با پرونده را نیز توقیف کنند.

وی خاطرنشان کرد: سارق و سایر متهمان پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

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