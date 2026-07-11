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زائران با استفاده از اپلیکشین پلیس من، درخواست گذرنامه زیارتی را ثبت کنند

زائران با استفاده از اپلیکشین پلیس من، درخواست گذرنامه زیارتی را ثبت کنند
کد خبر : 1811500
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رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی استان اردبیل گفت: زائران اربعین حسینی با استفاده از اپلیکشین پلیس من و قبل از ایام اربعین، درخواست گذرنامه زیارتی خود را ثبت کنند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهنام پوربهرام با تسلیت و تعزیت ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) و یاران باوفای آن حضرت و همچنین شهادت قائد امت امام سید علی حسینی خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه)، از پیش بینی تمهیدات لازم با هدف تسهیل دریافت گذرنامه برای زائران اربعین حسینی و ارائه خدمات شایسته و کیفی به متقاضیان دریافت گذرنامه خبر داد و اظهار کرد: اعتبار گذرنامه زیارتی ۵ ساله بوده و زائرینی که در سال های قبل گذرنامه زیارتی دریافت کرده اند نیاز به تمدید نبوده و دارای اعتبار است.

وی با اشاره به روش های مختلف ثبت نام برای دریافت گذرنامه زیارتی گفت: متقاضیان می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق درگاه اینترنتی پلیس من و همچنین وب سایت police.ir  با بارگذاری مدارک و  مشخصات،  ثبت درخواست کرده؛ که دقت لازم در ثبت دقیق و صحیح اطلاعات شناسنامه ای، هویتی و عکس مناسب از چهره مورد تاکید است.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی استان اردبیل بیان کرد: هیچ تفاوتی در زمان صدور گذرنامه بین المللی و گذر نامه زیارتی  وجود نداشته و هر دو نوع گذرنامه حداکثر ظرف مدت ۵  الی ۶ روز پس از ثبت درخواست و تایید مدارک و تحویل به اداره پست، به دست متقاضیان خواهد رسید.

سرهنگ پوربهرام با تاکید بر اینکه زائران اربعین حسینی با استفاده از اپلیکشین پلیس من و قبل از ایام اربعین، درخواست گذرنامه زیارتی خود را ثبت کنند؛ گفت: از متقاضیان در خواست می شود با مدیریت زمان، ثبت درخواست گذرنامه  زیارتی را به روزهای پایانی موکول نکنند.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی استان اردبیل تصریح کرد: بر اساس توافق صورت گرفته با مقامات کشور عراق، زائرانی که گذرنامه زیارتی دریافت می کنند در طول سال نیز می توانند از این گذرنامه برای سفر به عراق و زیارت عتبات عالیات استفاده کنند. 

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