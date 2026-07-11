فرمانده انتظامی استان خبر داد؛
کشف فرار مالیاتی ۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریالی یک شرکت توسط پلیس امنیت اقتصادی لرستان
فرمانده انتظامی لرستان، از عملیات هوشمندانه و موفقیتآمیز مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در شناسایی و متوقف کردن یک پرونده بزرگ فرار مالیاتی متعلق به یک شرکت تجاری خبر داد که با تضییع حقوق بیتالمال، مبلغ ۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال را از چرخه منابع عمومی خارج کرده بود.
به گزارش ایلنا، سردار «محمدرضا هاشمیفر» روز شنبه بیستم تیر ماه در تشریح این خبر با اشاره به جایگاه حساس پلیس در صیانت از حقوق مردم و حفظ سلامت اقتصادی جامعه، اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان با برخورداری از ظرفیتهای اطلاعاتی و توانمندیهای تخصصی، فعالیت یک شرکت را که از شیوههای پیچیده و متعددی برای فرار مالیاتی استفاده میکرد، شناسایی و رصد کردند.
وی افزود: کارشناسان پلیس با انجام بررسیهای تخصصی و رصد دقیق اسناد و مستندات مالی، موفق شدند ابعاد گسترده این تخلفات را آشکار کنند. برآوردها نشان میدهد که این شرکت با انجام اقدامات خلاف قانون، مبلغ ۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی داشته که این امر مستقیماً حقوق دولت و منافع عمومی ملت را هدف قرار داده است.
سردار هاشمیفر در ادامه تاکید کرد: در پی این کشف، با هماهنگی کامل قضایی، یک نفر از متهمان اصلی در این پرونده بازداشت و به همراه تمامی اسناد مربوطه جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی، که روند رسیدگی به این پرونده با دقت بالا همچنان ادامه دارد.
فرمانده انتظامی لرستان در پایان تصریح کرد: پلیس بر عزم راسخ خود در برخورد قاطع و سخت با جرایم و مفاسد اقتصادی تأکید میکند و به تمامی فعالان اقتصادی و کسانی که به اشتباه یا با سوءنیت، قصد کتمان درآمد، ارائه اسناد خلاف واقع یا تضییع حقوق عمومی را دارند، هشدار میدهیم: ما با بهرهگیری از همکاری نزدیک با دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی و با تکیه بر دانش تخصصی خود، هرگونه تخلف را رصد و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهیم کرد. امنیت اقتصادی، بخشی جداییناپذیر از امنیت عمومی استان است و ما از هیچ تلاشی برای صیانت از اموال ملت دریغ نخواهیم کرد.